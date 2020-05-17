Koronavirüsünün bulaşma etkisi sıcak havalarda azalıyor

Koronavirüsü ile ilgili ABD'de yapılan bir araştırma sonucuna göre virüsün sıcak havalar bulaşma etkisini azaltıyor. Konuyla ilgili bilgi veren Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, araştırmanın sonuçlarını paylaşarak yinede tedbirlerin bırakılmaması gerektiğini söyledi.

Koronavirüsünün bulaşma etkisi sıcak havalarda azalıyor
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Tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül koronavirüsle ilgili herkesin çok merak ettiği bir soruya yapılan ABD'de yapılan bir araştırma sonucu yanıt verdi. Hava sıcaklıklarının yükselmesi ile birlikte virüsün bulaşma etkisinin azaldığını söyleyen Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, aynı zamanda araştırma sonuçları ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.

25 derece ve üzerindeki hava sıcaklığının ölümcül virüsün bulaşma hızını azalttığını söyleyen Prof. Dr. Ateş Kara, ABD'de bulunan Harvard ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından yapılan ‘Hava Sıcaklığının Kovid-19'a Etkisi' isimli araştırmanın zamana bağlı olarak değişimini gösterdiği ve önümüzdeki yılında tahminlerini de içeren görseli paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

"Yeni bir çalışma; Harvard ve MIT'den araştırmacılar 25 derece üzerindeki hava sıcaklığının SARS-CoV-2 bulaşında azalma sağladığını gösterdi. Ancak bu hava sıcakken virüs bulaşmaz anlamına gelmediği için önlemlere devam etmeliyiz. Bir derece yükselme bulaşta %3.1 azalma sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Koronavirüsünün bulaşma etkisi sıcak havalarda azalıyor


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