Koronavirüsünün insan hücrelerindeki yayılışı mikroskopla görüntülendi

ABD'de bulunan Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) üzerinde yaptıkları çalışmalarda virüsün insan hücrelerindeki yayılışını mikroskopla görüntülediler.

Kovid-19 olduğu tespit edilen hastadan alınan hücrelerin laboratuvar incelemeleri sonrasında ise görüntüler fotoğraflanarak servis edildi. Virüsün hücrelerde nasıl yayıldığı elektron mikroskobu altındaki görüntüler ise NIAID tarafından paylaşıldı.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, şu ana dek 200 ülke ve bölgeye yayıldı ve "Worldometer" internet sitesinden edinilen bilgilere göre, dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 75 bin 299'a, vaka sayısı ise 1 milyon 352 bin 287'ye ulaştı.



