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Koronavirüsünün insan hücrelerindeki yayılışı mikroskopla görüntülendi

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsünün insan hücrelerindeki yayılışı ABD'de bulunan bir Enstitüsü tarafından mikroskopla ilk kez görüntüledi.

07 Nisan 2020 Salı 22:20
Koronavirüsünün insan hücrelerindeki yayılışı mikroskopla görüntülendi

ABD'de bulunan Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) üzerinde yaptıkları çalışmalarda virüsün insan hücrelerindeki yayılışını mikroskopla görüntülediler.

Koronavirüsünün insan hücrelerindeki yayılışı

Kovid-19 olduğu tespit edilen hastadan alınan hücrelerin laboratuvar incelemeleri sonrasında ise görüntüler fotoğraflanarak servis edildi. Virüsün hücrelerde nasıl yayıldığı elektron mikroskobu altındaki görüntüler ise NIAID tarafından paylaşıldı.

Koronavirüsünün insan hücrelerindeki yayılışı

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, şu ana dek 200 ülke ve bölgeye yayıldı ve "Worldometer" internet sitesinden edinilen bilgilere göre, dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 75 bin 299'a, vaka sayısı ise 1 milyon 352 bin 287'ye ulaştı.

Koronavirüsünün insan hücrelerindeki yayılışı
 

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsüHücreYayılmaMikroskop
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