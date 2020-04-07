Koronavirüsünün insan hücrelerindeki yayılışı mikroskopla görüntülendi

ABD'de bulunan Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) üzerinde yaptıkları çalışmalarda virüsün insan hücrelerindeki yayılışını mikroskopla görüntülediler.
Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, şu ana dek 200 ülke ve bölgeye yayıldı ve "Worldometer" internet sitesinden edinilen bilgilere göre, dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 75 bin 299'a, vaka sayısı ise 1 milyon 352 bin 287'ye ulaştı.