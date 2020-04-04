Koronavirüsünün ortaya çıkan yeni zararı! Akciğer harici beyinde de hasar oluşturuyor

ABD'de norolog olarak görev yapan Dr. Elissa Fory, koronavirüs vakalarına ilişkin olarak 74 yaşındaki bir koronavirüs hastasında konuşma kaybı meydana geldiğini ve hastada beyin taramaları gerçekleştirdikten sonra beynin bazı bölümlerinde anormal şişme ve hücre ölümü tespit eddildiğini açıkladı.

New York Time ajansına konuyla ilgili önemli detaylar paylaşan nörolog Dr. Elissa Fory, diğer hastada görüldüğü gibi 50 yaşlarında bir koronavirüs hastasında da benzer belirtilerin gözlemlendiği ve nadir durumlarda beyinde hasar tespit ettiklerini söyledi.

Ülke genelinde az sayıda koronavirüs hastasının beyninde ciddi bozukluklar tespit ettiğini açıklayan nörolog, tespiti yapılan hastalarda ise koronavirüse yakalandıktan sonra konuşma bozukluğu veya tepki azalması gözlemlendiği belirtti. Ayrıca haberde, dünyanın diğer yerlerinden de az sayıda benzer vakaların bildirildiği ve bu hastalarda inme, nöbet, beyinde kan pıhtıları oluştuğu ifade edildi.

Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Dr. Sherry Chou ise söz konusu beyin hasaralrı ile ilgili yaptığı açıklamada, edinilen her bilginin faydası olacağını belirterek, “Beyin için solunum cihazı bulunmuyor. Eğer akciğerler bozulursa hastayı solunum cihazına bağlarız. Aynı lüks beyin için bulunmuyor” diye konuştu.

Diğer taraftan; İtalya’nın Brescia kentinde bulunan Brescia Üniversitesi’nde, sadece bu konuda çalışma yapacak olan NöroCovid ünitesininde kurulumunun tamamlandığı öğrenildi.