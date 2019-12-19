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Kötü anılar nasıl siliyor? Hafıza sildirme nedir? TMS tedavisi nasıl olur?

Tıpta kötü anılar nasıl siliniyor, hafıza sildirme nedir, TMS tedavisi nasıl olunur? Gelişen teknolojiyle birlikte sağlık anlamında da gelişmeler yaşanmaktadır. İşte hafıza sildirme yöntemi olarak öne sürülen TMS tedavisi ile ilgili detaylar.

19 Aralık 2019 Perşembe 11:38
Kötü anılar nasıl siliyor? Hafıza sildirme nedir? TMS tedavisi nasıl olur?

TMS tedavisinin kötü anıları sildiğine dair söylentiler pek çok kişide yanlış algılara sebebiyet verdi. Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Başhekimi Selin Birgül Baran konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Transkranial Manyetik Uyarım olarak adlandırılan TMS yöntemiyle kötü anıların silinmesinin mümkün olmadığını belirten Baran, tıpta ‘’anı silmek’’ diye bir tedavi yöntemi olmadığını belirtti.

TMS nedir?

TMS, bobin aracılığıyla beyne manyetik uyarım yapılmasını sağlayan bir tekniktir. Helezonik iki manyetik oluşturulur ve manyetik alanlar arasında küçük elektriksel aktiviteler meydana getirilir. TMS, ruhsal hastalıklarla ilgili daha önce belirlenen bölgelere uygulanarak elektrofizyolojik değişimler meydana getirir ve klinik iyileşme sağlar. Uygulama esnasında manyetik akımın oluşmasını sağlayan bobin saçlı derinin üzerinden beyin bölgesinin bulunduğu noktaya yerleşir. Vücuda herhangi bir girişim bulunmaksızın doğrudan saçlı deri üzerinden uygulanır. Hastalık tanısına bağlı olarak uygulanacak manyetik akım şiddeti belirlenir.

TMS hangi hastalıklarda uygulanır?

TMS;

Anksiyete bozuklukları,

Şizofreni,

Obsesif-Kompulsif bozukluk,

Kokain bağımlılığı,

Kulak çınlaması gibi hastalıkların tedavi edilmesi için uygulanır.

TMS tedavileri ne kadar sürer?

TMS’in uygulama sonrasındaki etkileri frekansa, şiddete, sayıya ve atım patenine göre değişiklik gösterir. TMS tedavileri; Akut tedavi ve İdame tedavisi başta olmak üzere ikiye ayrılır.

Akut tedavilerinde hastalığın şiddetine bağlı olarak 15-30 seans uygulanır. Gündelik planlama yapılır. İdama tedavilerindeyse hastalığın kişideki etkisi dikkate alınır. Kimi hastalar idame tedavisine gereksinim duymazken, kimi hastalar haftada bir veya ayda bir kere idame tedavisine tabii tutulur. İdame tedaviler tamamen akut tedavisinden sonra hastalığın yinelenmesine ve şiddetine bağlı olmaktadır.  

Son Güncelleme: 19.12.2019 11:38
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