Kovid-19 aşısı, Afrika ülkelerindeki 400 gönüllü üzerinde denenecek

Dünyayı kasıp kavurna koronavirüs salgınına karşı aşı geliştirme çalışmaları son hızıyla devam ederken, Oxford Üniversitesi'nden yeni bir açıklama geldi. Geliştirdikleri aşıyı başta Kenya olmak üzere Afrika ülkelerinde yaşayan gönüllüler üzerinde deneyeceklerini açıklayan bilim insanları gönüllülerin genel olarak Mombasa ve Kilifi şehirlerinden seçileceğini belirtti.

İngiltere'de test edilmeye başlanan "ChAdOx1 nCoV-19" aşısı Afrika ülkelerinde de test edilmeye hazırlanırken Kenya'da buluna araştırmacılar, Oxford Üniversitesinin öncülük ettiği potansiyel koronavirüs aşısının denemelerine 18 yaşından büyük 400 gönüllünün katılacağını açıkladı. Kenya Tıbbi Araştırmalar Enstitüsü (KEMRI) çalışmanın ayrıca yaklaşık 2 yıl sürmesinin planlandığını öngördüklerini belirtiyorlar.

Aşı denemesine alınacak sağlıklı bireylerin gönüllülük esasına uygun şekilde gerçekleştirilecek aşı denemelerinde katılımcılar sadece doktor, hemşire ve eczacı gibi sağlık çalışanları tarafından sağlanacak ve Kenya'da 18 yaşından büyük 400 kişide yeni aşının koruma sağlayıp sağlamadığı bu aşamalarla birlikte test edilecek.

DDiğer taraftan; Oxford Üniversitesi, geçtiğimiz ay üzerinde çalıştıkları aşının insanlar üzerinde test etmeye başladığı ve aşının başarılı olması halinde üretim ve dağıtımı için ilaç devi AstraZeneca ile anlaşmaya yapıldığını açıklamıştı.