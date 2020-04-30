Kovid 19 aşısı Haziran'da hazır

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs ile mücadele sürerken diğer yandan da bir çok bilim adamı tarafından salgın hastalığının aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları devam ediyor.

Son olarak İngiltere'de Oxford Üniversitesi ile ilaç firması AstraZeneca, koronavirüse (Covid-19) karşı ortak aşı üreteceklerini açıklaması ve bu aşının haziran ayında hazır olacağı haberi heyecan yarattı.

İngiltere'nin prestijli üniversitesinden biri olan Oxford Üniversitesi, bugün İngiltere merkezli ilaç şirketi AstraZeneca ile hali hazırda denenmekte olan koronavirüs aşı adayının kullanıma hazır hale getirmek için anlaşma yaptığını açıkladı. Üniversite yaptığı yazılı açıklamada, aşının klinik deneylerinin yapıldığını ve koronavirüse karşı tam etkili olduğu kanıtlanırsa hemen üretim aşamasına geçileceğini vurguladı.

AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi'nin yaptığı bu ortaklık kapsamında, aşı adayı başarılı olursa dünya çapında erişebilir olacak. Aşının, düşük ve orta gelirli ülkelerde hızlı dağıtılması için uluslararası ortaklarla çalışılacak. Anlaşmanın her iki tarafı da kar amacı gütmediklerini, sadece üretim ve dağıtım için bütçe ayırdıklarını bildirdi.



HAZİRAN AYINDA PİYASAYA ÇIKACAK

Oxford Üniversitesi Tıp Profesörü Sir John Bell, "AstraZeneca ile ortaklığımız önümüzdeki yıllarda salgınla mücadelede büyük bir güç olacak. Etkili bir onaylanmış bir aşımız olduğunda, koronavirüse karşı güçlü bir durumda olacağız" dedi. Aşının klinik deney sonuçlarının Haziran ayında netleşmesi bekleniyor, olumlu sonuç elde edilirse hemen akabinde üretime geçilecek.