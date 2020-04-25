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Kovid-19 aşısı ve ilacı ne zaman üretilecek? TÜBİTAK Başkanı 2021'i işaret etti

Koronavirüs ile mücadelede aşı ve ilaç çalışmalarına 25 farklı üniversite, 8 kamu araştırma kurumu, 8 firmadan toplam 225 araştırmacı ile birlikte başlayan ve sürdükleri proje ile ilgili bilgiler veren TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, aşı çalışmalarının tamamlanacağı tarihi de açıkladı.

25 Nisan 2020 Cumartesi 12:31
Kovid-19 aşısı ve ilacı ne zaman üretilecek? TÜBİTAK Başkanı 2021'i işaret etti

Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında TÜBİTAK desteği ile oluşturulan 'Kovid-19 Türkiye Platformu' çatısı altında virüse karşı aşı ve ilaç çalışmaları koronavirüsün ilk görüldüğü ve Türkiye'de olmadığı zaman olan Aralık ayı sonunda  başlatılmıştı. 25 farklı üniversite, 8 kamu araştırma kurumu, 8 firmadan toplam 225 araştırmacının katıldığı araştırmada koronavirüse karşı geliştireleck olan aşı ve ilaç çalışmaları hakkında TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, önemli bilgiler paylaştı.

Prof. Dr. Mandal, küresel sağlık sorunu olarak kaydedilen koronavirüs salgını öncesi son 5 yıl içinde TÜBİTAK olarak Türkiye’deki ilaç ve aşı geliştirmelerine 2,3 milyar TL kaynak ayırdıklarını belirterek araştırmaların firmalar ve ülke olarak yapabilecek güçte olunduğunu vurguladı ve "Ülkemizin en seçkin araştırma grupları, bilim insanları bu iş için çözüm üretme noktasında gece gündüz çalışıyor. Covid-19 Türkiye Platformu’nda yapılan aşı ve ilaç çalışmaları ve bu sürecin yönetilmesiyle ilgili topyekun bir seferberlik söz konusu” diye konuştu.

TÜBİTAK Başkanı Mandal, TÜBİTAK olarak, Kovid-19 salgını ile ilgili çalışmaların nasıl başladığı ve detayları hakkında da kısa bilgiler vererek, “Biz bununla ilgili hocalarımızdan 9 ay veya 12 aylık zaman dilimi içerisinde projelerini gerçekleştirilebilecek olanlardan önerilerini aldık. 10 günde projelerin alımı, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması gerçekleştirildi. Başlangıçta 14 projeyle başlandı. Daha sonra 15 ve yakın zamanda da 16 proje şu an yürürlükte. Bu projelerden hem ilaçla hem aşısıyla ilgili gruplarımız var. Bu oluşan platformun en büyük özelliği bu yapılar birbirinden bağımsız çalışmıyor. Dolayısıyla hem ilaç grubundakiler hem de aşı grubundakiler bir sinerji halinde çalışıyor” diye konuştu.

Çalışmaların başarıyla devam ettiğini ve çalışmalar içerisinde ilaç grubundakilerin moleküllerinin modellenmesine 10 bin molekül üzerinden başlandığını belirten Prof. Dr. Mandal, "İn siliko çalışmalar sonrasında bu virüse çözüm noktası oluşturabilecek noktada 26 tane molekül belirlendi. Bununla ilgili şu an sentez çalışmaları başladı. Bir taraftan molekül çalışması gerçekleşti. Daha sonra bununla ilgili çalışmanın sentez ve takibinde de üretimle ilgili bir yapı başlamış oldu. Bunun memnuniyet verici bir gelişme olduğunu söyleyebilirim. Bunun arkasında çok farklı gruplarımız var" ifadelerine yer verdi. 

Önümüzdekş hafta içerisinde virüsün genetik karakterizasyonunu çıkarma noktasında olacaklarını söyleyen Prof. Dr. Manda bu durumun virüsü tanıdıklarını gösterdiğini ve bununla hem ilaç tarafında olsun hem aşı tarafında olsun nasıl mücadele edeceğimizin en önemli göstergeleri arasında olacağını belirtti.

'Kovid-19 Türkiye Platformu' çatısı altında başlatılan çalışmalarda aşı ve ilaç için tarih bilgisi paylaşan Prof. Dr. Mandal, konuşmasına şöyle devam etti:

"Klinik öncesi aşamaları ilaç için bu yaz aylarında belki daha da erken biz bunu sentezleme ve üretme noktasında olacağız. Aşı çalışmalarında ise 9 aylık bir zaman dilimi içinde klinik öncesi aşama tamamlanmış olacak. Takibinde sürecin yönetim başarısında örnek ülke noktasında olacağımızı düşünüyoruz. Şu soru hep soruluyor; 'Ülkemizde aşı geliştirilebilir ama üretilebilir mi?' Türkiye'de belki beşeri ilaç fabrikamız yok; ama daha önceki hazırlanmış Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığımızın ilgili yönetmelikleri kapsamında bizim hayvan aşısı üretimi için yetkin firmalarımız var. Bu yetkinlikteki firmalar gerekli koşulları sağladıklarında aynı zamanda beşeri ilaç ve aşı üretebilmek için de yetkilendirilebiliyorlar. Ülkemizde inşallah aşı çalışmaları araştırma noktasını tamamladığında aşı da üretilebilecek" 


 

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TÜBİTAKKoronavirüs AşısıAşı TarihiKlinik TestleriHasan Mandal
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