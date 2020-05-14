Kovid-19 ile Kawasaki hastalığı arasında benzerlikte en net kanıt bulundu

Başta İngiltere ve ABD’de olmak üzere koronavirüsle bağlantılı olduğu sanılan ve çocuklar arasında artan bir hastalık da dikkat çekti. Damarlarda baş gösteren hastalık bölgede iltihaplanma sendromu olarak adlandırılan hastalık yüksek ateş, şiddetli karın ağısı, dil ve ciltte kızarıklık ile nefes alma güçlüğü gibi belirtilerle ortaya çıkıyor.

ABD ve Avrupa, söz konusu hastalık ile ilgili uyarı üzerine uyarılar yaparken kalbi de etkileyebilen iltihaplanma vakaları artmaya başladı. Uzmanlar bu Kawasaki hastalığının yeni tip koronavirüsle olası bir bağlantı olup olmayacağı hakkında araştırma yapmaya başladılar ve en net kanıt açıklaması İtalyan doktorlardan geldi.

Son bir ay içinde İtalya’da 30 kat arttış gösteren salgın ile ilgili araştıma yeni tip koronavirüsün İtalya'da en etkili olduğu bölgelerden Lombardiya'yı kapsayan bölgede yapıldı. Burada yapılan araştırmanın sonuçları tıp dergisi The Lancet'da yayımlanırken son 15 yıldaki vakalar ile salgının başladığı 17 Şubat'tan sonra kaydedilen vakalar karşılaştırıldı. Bu dönem içerisinde Kawasaki hastalığı benzeri belirtiler gösteren 10 çocuk incelemeye alındı.

Araştırma sonucunda ise, "Geçen ay Kawasaki benzeri hastalıklarda yeni vaka sayısının 30 kat arttığını tespit ettik" denilirken, SARS-CoV-2 salgını sırasında çocuklarda Kawasaki hastalığına benzer belirtilerin tespit edildiği belirtilerek, salgının etkili olduğu diğer ülkelerde de çocuklarda bu hastalığın görülebileceği belirtildi.

İtalyan doktorlar, toksik şok ile Kawasaki hastalığı belirtisi gösteren bazı çocuklara yoğun bakımda hayat kurtarma müdahalesi yapılmasını gerektiğini kaydederken şubat ayının ortası ve nisan ayının ortası döneminde Kawasaki hastalığından tedavi gören 10 çocuktan 8'inin koronavirüse karşı antikor geliştirme testinin pozitif çıktığını, kalan iki negatif vakanın testin yanlış sonuç vermesiyle açıklanabileceğini söyleyen İtalyan doktorlar, bunu koronavirüsle iltihabi durum arasındaki bağlantıya dair ilk somut kanıt olarak değerlendirdi.

İtalyan doktorlar yayımladıkları makalede ayrıca, hükümetlere koronavirüs önlemlerini gevşetirken virüs ile bu iltihabi durum arasındaki güçlü bağlantıyı hesaba katmaları çağrısı yaptı.

İNGİLTERE'DE BİR ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

İngiltere'de 14 yaşında bir çocuk Çarşamba günü bu hastalık nedeniyle hayatını kaybetti ve gerçekleşen ölümle ilgili Londra Evelina Çocuk Hastanesi'nden yapılan açıklamada son altı gününü yoğun bakımda geçiren çocuğun koronavirüs testinin pozitif olduğu şfade edildi. Hastane Başhekimi Sara Hanna, hastanede buna benzer yaklaşık 50 vakanın bulunduğunu, yarısının taburcu edildiğini açıkladı.

ABD'nin New York eyaletinde ise KOVID-19 geçiren 100'den fazla çocukta haftalar sonra Kawasaki benzeri belirtilerin görüldüğü belirtiliyor. Cumartesi günü yapılan açıklamaya göre, bu çocuklardan en az üçü hayatını kaybetti.



Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2020, 23:47