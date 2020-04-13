Kovid-19 salgınından kurtulan doktorlardan önemli uyarı

Aynı hastanede görevli olan Başhekim ve İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hakan Terekeci ile Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Cem Özuğuz, bir süre koronavirüs tedavisi gördüler. Şuan sağlık durumları iyi olan ve test sonuçlarının negatife dönmesi sonucu tekrar görevlerinin başına geçen doktorlar yeni tip koronavirüsü salgını hakkında yaşadıkalrını anlatırken çok önemli bir uyarıda da bulundular.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını çekilen tomografi sonucunda öğrendiğini ve sonrasında yapılan testin pozitif çıkması sonucu 18 gün hastanede tedavi gördüğünü söyleyen Doç. Dr. Hakan Terekeci, hastalığa yakalandığını ilk duyduğunda kendisine konduramadığını belirterek "Virüsün ilk dönemleri olduğundan testler o kadar hızlı çıkmıyordu. Ben de tedaviye hızlı başlamak açısından tomografi çektirdim. Göğüs Hastalıkları doktorumuz ve benim koronavirüs tanım tomografi sonrası konuldu. Hastalığa dair hiçbir belirtim yoktu, tanıyı tomografi sonucu akciğer bulgularıyla aldım. O zamana kadar herhangi bir ateş, öksürük, halsizlik ve kas ağrım olmadı. Muhtemelen hastalığın kuluçka döneminde semptomlar açığa çıkmadan hastalığı yakaladık. Bu belki de tedavimizin başarılı olmasında ve hayatta olmamızda önemli bir rol oynadı” diye konuştu.

Hasta ile olan ilk teması sonrasında eşi ve oğluyla birlikte yaşadığı evde gerekli tedbirleri aldığını söyleyen Doç. Dr. Hakan Terekeci, sosyal izolasyonun önemine dikkat çekerek, şöyle devam etti:

"İzolasyona dikkat ettiğimden eşime ve oğluma yaptığımız testler negatif çıktı. Tomografi çekilene kadar hastalığa dair yaşadığım tek belirti sırt ağrısıydı. Bunu ortopedik olarak yanlış oturmama yorumladım. Tam sırt ağrımın olduğu yerde virüse rastlandı. Sadece ateş, halsizlik, öksürük belirtilerini beklemeyin. Ayaklarda morarma ve kızarmanın bile bir belirti olabildiğini duydum. Belirtiler kişiden kişiye değişse de hayat kurtarıcı olan sizin bağışıklığınız.

Almış olduğum tedavi sonucunda 3. ve 4. testlerim negatif çıkınca şu an bulaştırıcılık özelliğim kalmadı. Ben de yakında görevime başlayacağım. Hastalığı yaşamış bir hekim olarak hastalarıma faydalı olacağımı düşünüyorum. Tedavimde sıtma tedavisinde kullanılan hidroksiklorokin adı verilen ilaç kullanıldı. Japon grip ilacı dediğimiz şu an ülkemizde kullanılan erken başlandığında hayat kurtarıcı olan bir ilacımız var. Bir de gribal enfeksiyonlarda kullandığımız daha önceden de bildiğimiz bir ilaç var. Ancak yeni çalışmalar sürekli devam ediyor."

Hastaneye gelen 3 koronavirüs hastasının takibinde olduğunu belirten Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Cem Özuğuz ise hastalığın kendisinde üşüme ve titreme belirtileri gösterdiğini yapılan kan testlerinden ise sonuç alamadığını kaydederek koronavirüsü olduğunu tomografi sonucu öğrendiğini belirterek konuşmasında "Bir üşüme ve titreme hissettim. Ateşim normal sınırlarda olmasına rağmen üşüyordum. Acil serviste bir kan tetkiki yapıldı. Kan tetkiki normal çıktı. Yarım saat içinde şikayetlerim daha da artınca bir tomografi çektirdim. Tomografide belirgin bir şikayetim olmamasına rağmen akciğer enfeksiyonu belirtisi vardı. 3-4 gün yatar çıkarım diye düşündüğüm süreç yaklaşık 20 gün sürdü. Bunun 5-6 günü ciddi yüksek ateşle devam etti. Ağır ateş, solunum sıkıntısı yaşadım. Hastalığın 5'inci gününde bir tomografi çektirdim ve çok ilerlediğini gördüm." ifadelerini kullandı.