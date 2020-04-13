İstanbul 14°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
96399
ALTIN
373.035
DOLAR
6.7906
STERLİN
8.5096
EURO
7.4136

Kovid-19 salgınından kurtulan doktorlardan önemli uyarı

Kovid-19 salgınına yakalanan ve gördükleri tedavi sonrasında iyileşen Doç. Dr. Hakan Terekeci ile Dr. Cem Özuğuz, yaşadıkları süreci anlatırken çok önemli bir uyarıda da bulundular. Hastalığa yakalandıklarını belirtilerden değil de çekilen tomografi sonucunda öğrendiklerini söyleyen doktorlar vatandaşların bu konuda dikkatli olmalarını istediler.

13 Nisan 2020 Pazartesi 20:19
Kovid-19 salgınından kurtulan doktorlardan önemli uyarı

Aynı hastanede görevli olan Başhekim ve İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hakan Terekeci ile Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Cem Özuğuz, bir süre koronavirüs tedavisi gördüler. Şuan sağlık durumları iyi olan ve test sonuçlarının negatife dönmesi sonucu tekrar görevlerinin başına geçen doktorlar yeni tip koronavirüsü salgını hakkında yaşadıkalrını anlatırken çok önemli bir uyarıda da bulundular.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını çekilen tomografi sonucunda öğrendiğini ve sonrasında yapılan testin pozitif çıkması sonucu 18 gün hastanede tedavi gördüğünü söyleyen Doç. Dr. Hakan Terekeci, hastalığa yakalandığını ilk duyduğunda kendisine konduramadığını belirterek "Virüsün ilk dönemleri olduğundan testler o kadar hızlı çıkmıyordu. Ben de tedaviye hızlı başlamak açısından tomografi çektirdim. Göğüs Hastalıkları doktorumuz ve benim koronavirüs tanım tomografi sonrası konuldu. Hastalığa dair hiçbir belirtim yoktu, tanıyı tomografi sonucu akciğer bulgularıyla aldım. O zamana kadar herhangi bir ateş, öksürük, halsizlik ve kas ağrım olmadı. Muhtemelen hastalığın kuluçka döneminde semptomlar açığa çıkmadan hastalığı yakaladık. Bu belki de tedavimizin başarılı olmasında ve hayatta olmamızda önemli bir rol oynadı” diye konuştu.

Hasta ile olan ilk teması sonrasında eşi ve oğluyla birlikte yaşadığı evde gerekli tedbirleri aldığını söyleyen Doç. Dr. Hakan Terekeci, sosyal izolasyonun önemine dikkat çekerek, şöyle devam etti:

"İzolasyona dikkat ettiğimden eşime ve oğluma yaptığımız testler negatif çıktı. Tomografi çekilene kadar hastalığa dair yaşadığım tek belirti sırt ağrısıydı. Bunu ortopedik olarak yanlış oturmama yorumladım. Tam sırt ağrımın olduğu yerde virüse rastlandı. Sadece ateş, halsizlik, öksürük belirtilerini beklemeyin. Ayaklarda morarma ve kızarmanın bile bir belirti olabildiğini duydum. Belirtiler kişiden kişiye değişse de hayat kurtarıcı olan sizin bağışıklığınız.

Almış olduğum tedavi sonucunda 3. ve 4. testlerim negatif çıkınca şu an bulaştırıcılık özelliğim kalmadı. Ben de yakında görevime başlayacağım. Hastalığı yaşamış bir hekim olarak hastalarıma faydalı olacağımı düşünüyorum. Tedavimde sıtma tedavisinde kullanılan hidroksiklorokin adı verilen ilaç kullanıldı. Japon grip ilacı dediğimiz şu an ülkemizde kullanılan erken başlandığında hayat kurtarıcı olan bir ilacımız var. Bir de gribal enfeksiyonlarda kullandığımız daha önceden de bildiğimiz bir ilaç var. Ancak yeni çalışmalar sürekli devam ediyor."

Hastaneye gelen 3 koronavirüs hastasının takibinde olduğunu belirten Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Cem Özuğuz ise hastalığın kendisinde üşüme ve titreme belirtileri gösterdiğini yapılan kan testlerinden ise sonuç alamadığını kaydederek koronavirüsü olduğunu tomografi sonucu öğrendiğini belirterek konuşmasında "Bir üşüme ve titreme hissettim. Ateşim normal sınırlarda olmasına rağmen üşüyordum. Acil serviste bir kan tetkiki yapıldı. Kan tetkiki normal çıktı. Yarım saat içinde şikayetlerim daha da artınca bir tomografi çektirdim. Tomografide belirgin bir şikayetim olmamasına rağmen akciğer enfeksiyonu belirtisi vardı. 3-4 gün yatar çıkarım diye düşündüğüm süreç yaklaşık 20 gün sürdü. Bunun 5-6 günü ciddi yüksek ateşle devam etti. Ağır ateş, solunum sıkıntısı yaşadım. Hastalığın 5'inci gününde bir tomografi çektirdim ve çok ilerlediğini gördüm." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsKovid 19BelirtileriTomogrofiHakan TerekeciCem Özuğuz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ücretsiz maskeler nasıl alınacak? Türk Eczacıları Birliği başkanından açıklama
Ücretsiz maskeler nasıl alınacak? Türk Eczacıları Birliği başkanından açıklama
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü koronavirüs için tarih söyledi; 20 Mayıs!
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü koronavirüs için tarih söyledi; 20 Mayıs!
ABD'deki Türk Doktordan umutlandıran haber! Koronavirüsü durduran ilaç bulundu
ABD'deki Türk Doktordan umutlandıran haber! Koronavirüsü durduran ilaç bulundu
Corona Virüs'den ne zaman kurtulacağız? Bilim insanları korona virüsü ile ilgili tarih verdi
Corona Virüs'den ne zaman kurtulacağız? Bilim insanları korona virüsü ile ilgili tarih verdi
Dikkat koordinasyon ve konuşma bozukluğu varsa! Korona kapmış olabilirsiniz
Dikkat koordinasyon ve konuşma bozukluğu varsa! Korona kapmış olabilirsiniz
Farelerde denendi! Bant aşısının testinden sevindiren haber!
Farelerde denendi! Bant aşısının testinden sevindiren haber!

Popüler Haberler

Gelin bohçası nedir? Gelin bohçasına neler koyulur, nasıl hazırlanır?
Borç kapatma kredisi veren bankalar ve faiz oranları 2020 güncel bankalar ve faiz oranları listesi
Kanal D 2. Sayfa neden yok, neden yayınlanmıyor? Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt program günü değişti
Noterlerede internet üzerinden işlem başvurusu
Evde emekli maaşı nasıl alınır? PTT'nın evden emekli maaşı ödemesi başvurusu nasıl yapılır?
Ankara Etlik şehir hastanesi ne zaman hizmete açılacak?
2020 yılı fıtır sadakası kaç lira oldu? Fitre ne zaman, kimlere verilir?
6 Ay ödemesiz temel ihtiyaç kredisini kullanım başvuru şartları ve başvuru adresleri
Yeni sokağa çıkma yasağı ne zaman uygulanacak? Hangi tarihlerde ve saatlerde uygulanacak, neleri kapsayacak?
2020 İOKBS bursluluk sınav tarihi değişti mi, sınav ne zaman yapılacak?
CİMER nedir? Cimer'e hangi konularda şikayet yazılır?
Sosyal yardım paraları 2. ve 3. faz için başvuru yapılacak mı? Sosyal yardım parası nasıl alınacak?
Cezaevlerinden çıkanlar seyahat izin belgesini nasıl alacak? Seyahat izin belgesi almanın şartları
2020 Kaymakamlık yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kaymakamlık yardımı için dilekçe doldurma ve başvuru yolları
Nöbetçi noter sorgulama 13 Nisan Pazartesi Haftaiçi açık noter sorgulama ve nöbetçi noter listesi!
Ücretsiz izin maaş desteği şartları nelerdir? Ücretsiz izin maaşı başvurusu nereye nasıl yapılır?
TRT 23 Nisan 2020 şenlikleri evden video gönderme nasıl yapılır?
Fındık fiyatları ne kadar? 14 Nisan Salı il il güncel fındık fiyatları
Banka ihtiyaç, taşıt ve konut kredi ertelemeleri nasıl yapılır? Bankaların erteleme faizleri ve yeniden yapılandırma şartları
MEB koronavirüs arası ne zaman bitecek, okullar ne zaman açılacak? Telafi eğitimi nasıl olacak?
Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Hanzade Nuh kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.