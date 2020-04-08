Kovid-19'u yenen hemşire Özge Akçelebi'den mücadele süreci

Zonguldak'ta özel bir hastanede çalışan 23 yaşındaki Özge Akçelebi, 24 Mart tarihinde kuru öksürük ve baş ağrısı şikayeti oluşmaya başladı. Koronavirüs belirtilerinden olan şikayetleri üzerine kendisini odasına kapatarak izole eden Akçelebi, şikayetlerinin devam ettiğini görünce Kovid-19 testi yaptırmaya karar verdi.

Test sonuçlarının pozitif çıkması sonucu koronovirüs teşhisi konulan Akçelebi'nin çalıştığı hastanede tedavisine başlandı. 7 günlük bir süreç altında yapılan tedavinin ardından virüsü yenerek taburcu olan hemşire Akçelebi, o günleri anlattı.

Şuan evinde duktorların uygulamasını istediği 14 günlük karantinanın devam ettiğini belirte Özge Akçelebi, şöyle konuştu:

"Bunun faydasını gördüm çok şükür ki ailemde bu yüzden bir sorun olmadı. Sonra belirtilerim daha da ilerledi. Burun akıntısı, balgam, tat ve koku almada azalma ara ara nefes darlıkları. Böyle olunca kendimi doktorumuza gösterdim. Virüs akciğerlerime inmiş ama çok fazla zarar vermemişti çünkü erken teşhis koyup hemen tedaviye başladık. Bu süreçte ilaçtan da önemli olan en önemli tedavi moraldi. Moralinizi yüksek tuttuğunuz zaman aşamayacağınız engel yok çünkü bilinçaltı kendini neye inandırırsa vücut ona göre reaksiyon gösterirmiş. Bu süreçte gerek yakınlarımın gerek hastanede görevini en layığıyla yerine getiren hemşirelerin desteği ve çok güzel ilgilenmesi üzerine 7 günde üst üste negatif gelen test sonucunda taburcu oldum. Hiçbir şey için umudunuzu kaybetmeyin ben kronik bronşitim varken yendim bu hastalığı. Nefes aldığınız müddetçe yarınlarınız ve geleceğiniz için güzel düşünün güzel olsun."

Taburcu olduktan sonra sosyal medya hesabından vir video paylaşan ve herkesi duygulandıran Akçelebi, şöyle devam etti:

"Doya doya nefes alabilmek o kadar güzel bir nimetmiş ki ya da ne biliyim alabildiğince yürüyebilmek, koşabilmek, arkadaşlarınla karşılıklı sohbet edebilmek, ailenle içtiğin bir bardak sıcak çay bile o kadar kıymetliymiş ki. Hatta yediğin yemeğin tadını alabilmek mesela ne büyük bir lüksmüş. Şu bir haftadır yaşadıklarım ne kadar bencil bir insan olduğumu gösterdi bana. Şikayet ettiğim hayatın belki de başkalarının hayali olabileceğini öğretti. Mesela şükrü öğretti. Hayat o kadar anlık ki küslüğün, kırgınlıkların, kibirliliğin hiçbir hükmü yok. Para değil de insan biriktirebilmekmiş en büyük zenginlik. Aylarca evde durmaktan yakındım ama evde kalmak günlerdir tek başına bir odanın içinde kalmaktan daha güzelmiş. Bazı durumları gerçekten bir şeylerden ders alabilmemiz için yaşatıldığına inanıyorum ve insanın yalnızlığa bırakıldığı yolculuk kendi benliğine ulaşımından başka hiçbir şey değilmiş."