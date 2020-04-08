İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
93225
ALTIN
359.380
DOLAR
6.7629
STERLİN
8.4035
EURO
7.3503

Kovid-19'u yenen hemşire Özge Akçelebi'den mücadele süreci

Zonguldak'ta, yeni tip koronavirüs salgınına yakalanan ve 7 günlük bir tedavinin ardından sağlığına kavuşan hemşire Özge Akçelebi virüsle mücadele sürecini anlattı. 'Herşeyin başı moral' diyen Akçelebi, 7 günlük zor süreç sonunda başarmanın da mutluluğunu yaşadığını belirtti.

08 Nisan 2020 Çarşamba 21:24
Kovid-19'u yenen hemşire Özge Akçelebi'den mücadele süreci

Zonguldak'ta özel bir hastanede çalışan 23 yaşındaki Özge Akçelebi, 24 Mart tarihinde kuru öksürük ve baş ağrısı şikayeti oluşmaya başladı. Koronavirüs belirtilerinden olan şikayetleri üzerine kendisini odasına kapatarak izole eden Akçelebi, şikayetlerinin devam ettiğini görünce Kovid-19 testi yaptırmaya karar verdi. 

Test sonuçlarının pozitif çıkması sonucu koronovirüs teşhisi konulan Akçelebi'nin çalıştığı hastanede tedavisine başlandı. 7 günlük bir süreç altında yapılan tedavinin ardından virüsü yenerek taburcu olan hemşire Akçelebi, o günleri anlattı.

Şuan evinde duktorların uygulamasını istediği 14 günlük karantinanın devam ettiğini belirte Özge Akçelebi, şöyle konuştu:

"Bunun faydasını gördüm çok şükür ki ailemde bu yüzden bir sorun olmadı. Sonra belirtilerim daha da ilerledi. Burun akıntısı, balgam, tat ve koku almada azalma ara ara nefes darlıkları. Böyle olunca kendimi doktorumuza gösterdim. Virüs akciğerlerime inmiş ama çok fazla zarar vermemişti çünkü erken teşhis koyup hemen tedaviye başladık. Bu süreçte ilaçtan da önemli olan en önemli tedavi moraldi. Moralinizi yüksek tuttuğunuz zaman aşamayacağınız engel yok çünkü bilinçaltı kendini neye inandırırsa vücut ona göre reaksiyon gösterirmiş. Bu süreçte gerek yakınlarımın gerek hastanede görevini en layığıyla yerine getiren hemşirelerin desteği ve çok güzel ilgilenmesi üzerine 7 günde üst üste negatif gelen test sonucunda taburcu oldum. Hiçbir şey için umudunuzu kaybetmeyin ben kronik bronşitim varken yendim bu hastalığı. Nefes aldığınız müddetçe yarınlarınız ve geleceğiniz için güzel düşünün güzel olsun."

Taburcu olduktan sonra sosyal medya hesabından vir video paylaşan ve herkesi duygulandıran Akçelebi, şöyle devam etti:

"Doya doya nefes alabilmek o kadar güzel bir nimetmiş ki ya da ne biliyim alabildiğince yürüyebilmek, koşabilmek, arkadaşlarınla karşılıklı sohbet edebilmek, ailenle içtiğin bir bardak sıcak çay bile o kadar kıymetliymiş ki. Hatta yediğin yemeğin tadını alabilmek mesela ne büyük bir lüksmüş. Şu bir haftadır yaşadıklarım ne kadar bencil bir insan olduğumu gösterdi bana. Şikayet ettiğim hayatın belki de başkalarının hayali olabileceğini öğretti. Mesela şükrü öğretti. Hayat o kadar anlık ki küslüğün, kırgınlıkların, kibirliliğin hiçbir hükmü yok. Para değil de insan biriktirebilmekmiş en büyük zenginlik. Aylarca evde durmaktan yakındım ama evde kalmak günlerdir tek başına bir odanın içinde kalmaktan daha güzelmiş. Bazı durumları gerçekten bir şeylerden ders alabilmemiz için yaşatıldığına inanıyorum ve insanın yalnızlığa bırakıldığı yolculuk kendi benliğine ulaşımından başka hiçbir şey değilmiş."

Anahtar Kelimeler:
HemşireZonguldakKoronavirüsözge Akçelebi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Referans Laboratuvarı'nda başlatılan virüs izolasyonunda büyük başarı
Referans Laboratuvarı'nda başlatılan virüs izolasyonunda büyük başarı
Siyah maskeler ne kadar sağlıklı? Siyah maske kullanmak koronavirüsten korur mu?
Siyah maskeler ne kadar sağlıklı? Siyah maske kullanmak koronavirüsten korur mu?
Genelge yayınlandı! İsteyen sağlıkçının ataması İstanbul'a yapılacak
Genelge yayınlandı! İsteyen sağlıkçının ataması İstanbul'a yapılacak
Yoğun bakımda Kovid-19 tedavisi gören müzisyenden ağlatan not!
Yoğun bakımda Kovid-19 tedavisi gören müzisyenden ağlatan not!
Bilim Kurulu üyesinden 3 haftaya dikkat uyarısı! Virüsün biteceği tarih buna bağlı
Bilim Kurulu üyesinden 3 haftaya dikkat uyarısı! Virüsün biteceği tarih buna bağlı
EPTT Avm adrese teslim ücretsiz maske başvuru formu
EPTT Avm adrese teslim ücretsiz maske başvuru formu

Popüler Haberler

Box Office Türkiye'de en fazla izlenen 50 korku filmi
Hiç geliri olmayanlar kaymakamlık para yardımı nasıl alabilir, şartları nelerdir?
2020 yeni bekçi alımı yapılacak mı?
Bankalardan peşinatsız konut kredisi nasıl alınır?
Aşk 101 konusu nedir, oyuncuları kimler? Aşk 101 ne zaman başlıyor? Aşk 1010 1. bölüm fragmanı
Survivor 39.Bölüm fragmanı 7 Nisan Salı 2020
İş Bankası ihtiyaç, taşıt, konut kredisi ve kredi kartı taksitlerini 3 ay erteleme şartları ve faizi ne kadar?
Yurt Dışında Çalışmak için Katar İş İlanları! 2020 Yurt Dışı İş İlanları
Recep İvedik 6 Netflix'te ne zaman yayınlanacak? Netflix Recep İvedik 6 yayın tarihi
TRT1 Zinde Kal Sunucusu Psikolog kimdir?
TRT1 Uzaktan Erişim yarışması başvuru şartları ve Whatsapp başvuru numarası
2020 SGK Gözlük hakkı sorgulama ve SGK gözlük camı fiyatları karşımala miktarı
2020 Af Yasasında son durum ne? Mahkumlar ne zaman tahliye edilmeye başlayacak?
Zoom hesabı tamamen nasıl silinir? Zoom hesap silme ve iptal etme işlemleri
SSK Bağkur emeklilerinin 1000 TL bayram ikramiyesi ödemeleri hesaplara yatırılıyor!
Koronavirüs yardım parası ve Emekli ikramiyeleri evlere mi dağıtılacak?
Zoom konusunda teyit.org tarafından araştırma yapıldı. Zoom uygulaması güvenli mi, değil mi?
Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara devlet maaş yardımı başvuru şartları ve yardım miktarı
Malefiz ne demektir? Malefiz kelime anlamı nedir?
Okullar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu’nun son kararı ne oldu?
Yaz aylarında okullar açık olacak mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.