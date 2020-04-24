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Kovid 19 vücudumuza nasıl giriyor! Bilim insanları açıkladı

Bilim insanlarının koronavirüs ile yaptığı araştırmalardan hergün yeni bulgular keşfediliyor. Son olarak Kovid 19'un vücudumuzdaki hücreler nüfuz etmesine yardım eden 2 proteini diğer hücrelerden çok daha fazla dışa vurduğu keşfedildi.

24 Nisan 2020 Cuma 18:32
Kovid 19 vücudumuza nasıl giriyor! Bilim insanları açıkladı

DSÖ tarafından pandemi ilan edilen koronavirüs ile mücadele tün dünyada sürerken diğer yandan da hastalık ile ilgili bilim insanlarının araştırmaları devam ediyor. Bir çok ülkede yürütülen araştırmalarda her gün yeni bulgular keşfediliyor.

Son olarak uzmanların, araştırma çerçevesinde, farklı hücre türlerinde bulunan Ribonükleik Asit (RNA) verisini kullanarak, yeni tip koronavirüsün insan hücrelerine girmesine yardım eden iki proteini dışa vuran hücrelerin peşine düştüğü belirtildi.

Araştırmada, akciğerde, geniz yolunda ve bağırsaklarda hücre alt kümelerinin, her iki proteini de diğer hücrelerden çok daha fazla dışa vurduğu görüldü.

Bilim insanlarının, yeni tip koronavirüsün her birini enfekte edebileceğine ilişkin daha önce ortaya koyulan kanıt doğrultusunda bu organları incelemeyi seçtiği ve bulgularını, enfekte olmamış organlardan alınan hücre tipleriyle karşılaştırdığı belirtildi.

BULGULARIN YENİ TEDAVİLER GELİŞTİRMESİNE YARDIM ETMESİ ÜMİT EDİLİYOR 

Uzmanlar, geniz yolunda yeni tip koronavirüsün hücreleri enfekte etmek için kullandığı iki proteinin RNA'larını dışa vuranların, mukus üreten goblet salgı hücreleri olduğunu keşfetti.

Akciğerlerde bunların, alveolleri açık tutmakla sorumlu tip 2 pnömositler, bağırsaklarda da bazı besinlerin emiliminden sorumlu emici enterositler olduğu gözlendi.

Bulguların, Kovid-19 konusunda yeni tedaviler geliştirmeye çalışan bilim insanlarına yol göstermesi ümit ediliyor.

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