Kükürtlü sabun nedir, nasıl kullanılır? Kükürtlü sabunun faydaları ve kullanımı

Birçok sabun çeşidi arasından kükürtlü sabun ismi çok fazla geçmektedir. Cilde ve saça iyi gelen kükürtlü sabunun faydaları araştırılmaktadır. Sabunun içinde fazla miktarda kükürt bulunduğundan birçok soruna iyi gelmektedir. Vücuttaki nem ihtiyacını karşılayan kükürtlü sabun, en çok tercih edilen bitkisel ürünlerden birisidir. İçerdiği maddelerden dolayı anti bakteriyel özellik taşıyan sabun, ciltle ilgili birçok soruna iyi gelmektedir.

Kükürtlü sabun nedir?

Sağlıkla parlayan bir cilt için kullanılması önerilen kükürtlü sabun, doğal sabun içerisine kükürt maddesinin eklenmesi ile elde edilmektedir. Yumuşak bir dokuya sahip olan sabunun sarımsı bir rengi vardır. En çok tercih edilen bitkisel ürünlerden olan kükürtlü sabunun birçok faydası bulunmaktadır. İşte bu faydaların bazıları:

Vücut temizliği için iyi bir altenatiftir.

Cildi derinlemesine temizler ve arındırır.

Ciltteki ölü tabakayı temizler.

Cildin pürüzsüzleşmesine yardım eder.

Keratolitik etkisi vardır.

Sivilce ve akneleri kurutucu özelliğe sahiptir.

Antiseptik ve anti bakteriyeldir.

Ciltte yağlanmaya sebep olan yağ salgısını azaltır.

Yağlı ciltlerin yağ ve su oranını dengeler.

Cilde zararlı mikroorganizmaların yerleşmesini önler.

Siyah noktaların yok olmasını sağlar ve yenilerinin oluşumunun da önüne geçer.

Cilt için adeta peeling gibidir.

Gözenekleri açar, cildin rahatça nefes almasını sağlar.

Egzama, sedef ve özellikle mantar gibi cilt hastalıklarını iyileştirmeye yardım eder.

Seboreik dermatit, vulgaris ve rozase gibi cilt hastalıklarının tedavisinde de işe yarar.

Sıcak havada kullanıldığında terlemeyi azaltıcı etki gösterir.

Kaşıntıyı alır, uyuz problemini ortadan kaldırır.

Fakat bu etkileri görebilmek için sabunun düzenli olarak kullanılması gerekir.

Kükürtlü sabunun saça faydaları nelerdir?

Antiseptik ve hücre yenileyicidir.

Saçtaki mikropları öldürür.

Derideki mikrop kökenli hastalıkları geçirir.

Derinin rahatça nefes almasını sağlar.

Saçlar için iyi bir temizleyici ve arındırıcıdır.

Saçların yağ ve su oranını dengeleyerek yağlı saçları normale döndürür.

Saç dökülmelerinin önüne geçer. Kırılmasını da önler.

Saçları doğal bir şekilde güçlendirip onları besler ve parlatır.

Saçlarda oluşan, bit sorununun önüne geçer.

Kükürtlü sabun nasıl kullanılır?

Kükürtlü sabunun cilde sunduğu faydaların yanı sıra saça da birçok faydası vardır. Faydaları şu şekildedir:

Kükürtlü sabunun cilde ve saça birçok faydası bulunmaktadır. Fakat bu sabun kullanılırken bilinçli olunmaktadır. Cilt kullanımı için kükürtlü sabun her sabah yataktan kalkınca ve her gece uyumadan önce yüz yıkanıp durulanarak kullanılmalıdır. Saç için kükürtlü sabun haftada 3 - 4 kere kullanılabilir. Saçlar kükürtlü sabun ile iyice köpürtüldükten sonra saç diplerine masaj yapılmalı ve sonra saçlar iyice durulanmalıdır.

Kükürtlü sabunun zararı var mıdır?

Kükürtlü sabunda da her bitkisel üründe olduğu gibi yanlış ve dikkatsiz kullanımında zararı vardır. Kükürtlü sabun, çok kuru ve hassas ciltlerde tahriş edici özelliğe sahip olacağı için kullanılması uygun değildir. Bu nedenle kükürtlü sabun kullanmadan önce cilt tipinin belirlenmesi önemlidir. Saç da kullanımda da saç tipi önemlidir. Özellikle kuru ve hassas saçlar da kullanılmaması gerekir. Kullanımı halinde saçların daha çok kurumasını ve kolay dökülmesini sağlayacaktır.

Kükürtlü sabun hakkında bilinmesi gerekenler

Kükürtlü sabun hakkında bilinmesi gerekenler şu şekildedir: