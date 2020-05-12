Kütahya'da 2 mahalleye karantina!

Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre bu geceden itibaren geçerli olacak karantina 2 mahalle için uygulanmaya başlayacak. Pek çok Kütahya vatandaşı ise hangi mahallelere karantina uygulanacak? sorusunu araştırmaya başladı. İşte Kütahya Valiliği tarafından yapılan açıklama.

Kütahya'da 2 mahalleye karantina!
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Covd-19 testleri pozitif çıkan vatandaşların mahallelerine araştırmalar sonucunda karantina uygulamasına devam ediliyor. Son olarak Kütahya Valiliği tarafından yapılan açıklamada Perli Mahallesi ve Gaybiefendi Mahallesine bu geceden itibaren karantina uygulanacak.

Artan vaka sayıları nedeni ile bu kararın alındığını açıklayan Kütahya Valiliği, Kütahya İl Hıfzıssıhha Kurulu ile ortak çalışma yürüterek artan vakaların azaltılması ve durdurulması için 2 mahalleye karantina uygulayacağını açıkladı. Gece yarısından itibaren başlayacağı kesinleşen karantina uygulamasında Perli ve Gaybiefendi Mahallelerinde 14 günlük karantina uygulanacak. Karantina sürecinde vatandaşların ihtiyaç ve istekleri Vefa Sosyal Destek vakfı tarafından sağlanacak. Aynı zamanda market, pastane, bakkal, fırın ve alışveriş merkezleri ise karantina sürecinde açık kalacak.

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2020, 13:47

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