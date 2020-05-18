Kütahya’da, 11 gün önce doğan bebekte korovairüs tespit edildi!

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Hasanlar köyünde ikamet eden Mustafa ve Fatma K. çiftinin 11 gün önce bir kız bebekleri dünyaya geldi. Doğumdan sonra evlerine dönen çiftin bebeklerinde sarılık görülmesi üzerine bebeklerini alarak Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdüler.

Burada bebeğe yapılan testler sonucunda bebeğin Kovid-19 testi pozitif çıkarken baba Mustafa k'nın dae yakalandığı tespit edildi. Baba ve bebeği hastanede tedavi altına alınırken Sağlık Müdürlüğüne bağlı filyasyon ekipleri yaptıkları incelemede bebek ve ailesiyle temas ettiği değerlendirdikleri aralarında doktor, hemşire, hizmetli ile yenidoğan servisinde kalan 3 bebek ile annelerine Kovid-19 testi yapılmasına karar verdi.

Yenidoğan servisindeki başka bir bebeğin annesi olan Pınar O.’nun da testi pozitif çıkarken, 11 sağlık çalışanın testi ise negatif olduğu tespit edildi. Ekiplerin çalışmaları sonrasında 11 günlük bebek ile teması olduğu değerlendirilen ve testleri negatif çıkan 11’i sağlık çalışanı 25 kişi karantinaya alınırken koronavirüs tanısı konulan 11 günlük kız bebeği, babası Mustafa K. ve yenidoğan servisindeki başka bir bebeğin annesi olan Pınar O.’nun hastanede tedavilerinin devam ettiği bildirildi.