Mağazada kıyafet denerken dikkat! Uyuz riski taşıyabilir

Büyük oranda insan temasıyla bulaşan uyuz hastalığının en belirgin özelliği kaşıntı olarak biliniyor. Son günlerde uyuz hastalığı ile ilgili vakalarda artış olduğunu aktaran uzmanlar vatandaşlara daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunurken ortak paylaşımlı kıyafet, çarşaflar ya da mağazalarda denenen kıyafetlerden uzak durmak gerektiğini söylüyorlar.

Parazitle enfekte olmuş olan ortak kullanım kıyafetlerinin veya çarşafların hastalığı bulaştırıcı olabileceğini savunan uzmanlar kesin olmamakla birlikte bu ihtimalin göz önünde bulundurulması ve bir süreliğine bu tür ortak paylaşımlardan uzak durmak gerektiğini kaydediyorlar.

Ortalama olarak 15-20 dakika yakın temaatan bulaşan uyuz hastalığında kaşıntı giderek şiddetleniyorsa ve kaşıntı özellikle gece uykuda ve sıcak ortamlarda daha da fazla artıyorsa bunların yanı sıra başlıca el bilekleri, parmak aralarında birtakım su kabarcıkları şeklinde belirtiler de görülüyorsa, genital bölge, karın, göğüs bölgelerinde artış olması halinde mutlaka bir dermatolog veya aile hekimine başvurmaları gerektiğini belirten uzmanlar doğru tedavi yöntemiyle bu hastalıktan kolaylıkla kurtulmanın mümkün olduğunu belirtiyorlar.

İstanbul Eczacı Odası'da söz konusu uyuz hastalığı ile ilgili "Uyuz Hastalığı Bilgilendirme Broşürü" dağıttı. Boşürde ise şu uyarılara yer verildi:

* Çarşaflar, giysiler, havlular yüksek sıcaklıkta yıkanmalı ve ütülenmelidir.

* Parazit vücut dışında, eşyalar üzerinde 2-3 gün yaşayabildiğinden yıkanamayan malzemeler plastik poşetlerde ağzı kapalı olarak en az 72 saat bekletilmelidir.

* Ev iyice temizlenmeli ve elektrik süpürgesi ile süpürülmelidir.

* Tedavi sonrasında belirtiler 2-4 hafta daha devam edebilmektedir. Tedavi bittikten sonra kaşıntınız 4 haftadan daha uzun sürerse veya cildinizde yeni döküntüler görürseniz doktorunuza başvurunuz.

* Kaşınma nedeniyle döküntülerde iltihaplanma ve deri altı dokusu iltihabı (selülitis) oluşursa doktorunuza başvurunuz.



