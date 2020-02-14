Makyajla uyumanın cilde zararları nelerdir?

Makyajla Uyumanın Zararları

Kadınların günlük hayatının vazgeçilmez bir parçası olan makyaj, kadınlar için uzun zaman harcanan bir hazırlık süreci olurken, gün sonunda yapılan makyajı çıkarmak zor gelebiliyor. Dolayısıyla bazen makyaj temizlenmeden uykuya geçilebiliyor. Ancak bu cilt için tehlikeli bir durum oluşturabiliyor. Makyajla uyumak cilt sağlığı için birçok tehlikeyi de beraberinde getirebiliyor.



Cildin kendini geceleri, uyku sırasında yenileme özelliği bulunduğundan dolayı makyaj ile yatan kişiler ciltlerinin yenilenmesine izin vermemiş olurlar. Makyaj cildin yağ dengesini bozarak cilt problemlerine yol açabiliyor. Makyajla uyumanın zararları şu şekilde özetlenebilir:

Yüz bölgesinde yer alan gözenekleri tıkayarak cildin nefes almasını dolayısıyla yenilenmesine engel olur.

Bunun sonucu olarak ciltte akne ve sivilce oluşumu hızlanabilir.

Ciltte erken yaşta başlayan kırışıklıklar oluşabilir.

Göz bölgesine yapılan makyaj yatarken temizlenmediğinde, gözün mikrop kapma ihtimali yükselir.

Göz çevresinde şişmeler meydana gelebilir.

Makyaj Ürünlerine Göre Zararları:

Fondöten İle Uyumanın Zararları

Makyaj Bazı İle Uyumanın Zararları

Fondöten gün içerisinde cildi çevredeki kirliliğe karşı korurken, aynı zamanda cildin nefes almasını da engeller. Gün sonunda çıkarılmayan fondöten dışardan alınan mikropların uyku sırasında vücuda girmesini sağlayabilir. Uzun vadede erken kırışıklığa sebep olan fondöten, sivilce ve akne oluşumuna da sebep olabilir.

Makyaja hazırlık aşamasında kullanılan bir ürün olan makyaj bazı, yapılacak olan makyajın kalıcılığını arttırmak için kullanılan bir üründür. Bu da cilt üzerinde ekstra bir katman oluştururarak cikdin hava almasını engeller. Sivilce ve akne oluşumu hızlanabilir ve cilt hava alamaz.

Ruj İle Uyumanın Zararları

Ruj, dudaktaki nemi alarak dudakların daha hızlı bir şekilde kuruyarak çatlamasına sebep olablir. Bu nedenle gün içinde sürülen rujun etkisini azaltmak için uyumadan önce mutlaka temizlenmeli ve sonrasında çeşitli nemlendirici kremler kullanılmalıdır.

Maskara İle Uyumanın Zararları

Göz makyajı içerisinde yer alan maskara, uzun süre ciltte kaldığında kirpik köklerini tıkayarak kirpiklerin sağlığını etkiler ve dökülmeye ve tahrişlere sebep olabilir. Çeşitli göz hastalıklarına da sebep olabilen maskara, mutlaka uyku öncesi temizlenmelidir.

Uyku Öncesi Makyaj Temizliği

Cilt sağlığı açısından önemli olan uyku öncesi makyaj temizliği mutlaka yapılması gereken bir şeydir. Makyaj çıkarmak için üretilmiş olan ürünler ve pamuk aracılığıyla hızlı ve kolay bir şekilde makyaj temizliği yapılabilir. Aynı zamanda makyaj temizleme amacıyla üretilmiş olan makyaj çıkarma mendilleri de pratik olabilir. Doğru makyaj yaparak cilt hastalıkları önlenmiş olur. Mutlaka gün sonunda makyaj temizlenerek cildin nefes alması sağlanmalıdır.