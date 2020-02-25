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Mardin'de koronavirüs paniği iddialarına il sağlık müdürlüğünden açıklama!

Mardin'de İran'dan gelen tır şoförünün yüksek ateş şikayeti ile hastaneye gelmesi koronavirüs paniği yarattı. Koronavirüs iddialarına Mardin İl Sağlık Müdürlüğünden açıklama geldi. Tır Şoförü 14 günlük gözlem altına alındı.

25 Şubat 2020 Salı 00:07
Mardin'de koronavirüs paniği iddialarına il sağlık müdürlüğünden açıklama!

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüsü ile ilgili sürekli son dakika haberleri geliyor. Bu haberlerden biri de Mardin ilinden geldi. 

Mardin’de Tır Şoförü Hastaneye Kaldırıldı 

İran’da korona virüsünün olduğu ortaya çıktı. İran’dan Türkiye’ye gelen ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye giden tır şoförü panik yarattı. Mardin Kızıltepe’de korona virüsü şüphesiyle gözlem altına alınan tır şoförü ile ilgili açıklama Mardin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapıldı. İl Sağlık Müdürü, "İlimizde korona virüs tanılı hasta olmayıp tüm hastanelerimiz kesintisiz hizmet vermektedir." açıklamasında bulundu. 

Tır Şoförü İran’dan Geldi 

İsmi açıklanmayan ve tır şoförü korona virüs şüphesi ile hastanede gözleme alındı. Yüksek ateş şikayetiyle Kızıltepe Devlet Hastanesine başvurduğu bilinen tır şoförünün İran’dan geliyor olması vatandaşı korkuttu. Acil serviste tedavi altına alınan şoför 14 gün gözlem altında olacak. 

14 Gün Sürecek Gözlem Süresi Başladı 

İran’dan geldiği bilinen ve yüksek ateş nedeniyle hastanede gözlem altına alınan tır şoförünün 14 günlük gözlem süresi başladı. Alınan numuneler incelenmek üzere Ankara’ya gönderildi. Hastane çalışanlarının ve hastaneye gelenlerin maske taktıkları belirtildi. 

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü Açıkladı 

Sosyal medya hesabında korona virüs şüphesi ile gelen tır şoförü ile ilgili açıklama yapan Mardin İl Sağlık Müdürlüğü açıklamada şunları yazdı: “İlimizde korona virüs tanılı hasta olmayıp tüm hastanelerimiz kesintisiz hizmet vermektedir.” 

Son Güncelleme: 25.02.2020 00:07
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