Maria ile Mustafa dizisi ne zaman başlayacak? Maria ile Mustafa dizisi belli olan oyuncuları

ATV ekranlarında yayınlanacak olan Maria ile Mustafa dizisi için geri sayım devam ediyor. Dizinin yayınlanmasına çok az bir zaman kala dizide yer alacak olan oyuncular da belli olmaya başladı. Elde edilen bilgilere göre en son Yeni Gelin dizisi ile ekranlarda olan Jessica May’in Maria karakterine, Hilmicem İntepe’nin ise Mustafa karakterine hayat vereceği açıklandı.

Maria ile Mustafa Dizisi

NTC Medya tarafından ortaya konan Maria ile Mustafa dizisinin yönetmenliğini Faruk Teber üstlenmiş durumda. Dizinin senaryosu ise Mahinur Ergun ve Birol Elginöz tarafından yazılıyor. Elde edilen bilgilere bakıldığında dizi Nevşehir’in Ürgüp bölgesinde çekilecek. Çekimler yakında başlayacak.

Maria ile Mustafa Dizisi Ne Zaman Yayınlanmaya Başlayacak?

ATV ekranlarında yayınlanacak olan Maria ile Mustafa dizisinin ne zaman yayınlanmaya başlayacağı konusunda henüz kesin bir bilgi bulunmuyor. Ancak yapılan tahminlere göre dizi yaz sezonunda yayın hayatına başlayabilir.

Jessica May Kimdir?

Dizinin başrol oyuncularından biri olan Jessica May 1993 senesinde doğmuştur. Aslen Brezilyalı olan güzel oyuncu oyunculuk kariyerinin yanı sıra modellik kariyerine de sahip. Kendisi daha önceden Yeni Gelin isimli dizide yer almış ve burada gösterdiği performans ile dikkatleri üzerinde toplamıştır.

Hilmicem İntepe Kimdir?

1992 senesinde doğan Hilmicem İntepe ülkemizde tanınan isimlerden bir tanesidir. Küçük yaşından beri dans alanında kendini geliştiren Hilmicem İntepe üniversite eğitimini de BESYO bölümünde tamamlamıştır. Oyunculuk kariyerine katıldığı ve kazandığı Survivor yarışması sonrasında başlayan İntepe ilk olarak Muhteşem Yüzyıl dizisinde yer almıştır. Ardından Çalıkuşu, Stajyer Mafya, Çılgın Dersane 4: Ada, Bodrum Masalı gibi yapımlarda yer almıştır. En son TRT 1’de yayınlanan Tek Yürek dizisinde oynayan Hilmicem İntepe şimdilerde ise Maria ile Mustafa dizisi için hazırlıklarını devam ettirmektedir.