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Marketlere yeni korona tedbirleri! Dezenfektan zorunlu ve pos cihazları her işlemde temizlenecek!Genelde 81 ile gönderildi!

Tarım ve Orman Bakanlığı marketler için yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Yeni önlemlere göre marketlerde dezenfektan zorunlu olacak ve pos cihazları her işlemden sonra temizlenecek. Bakanlık tarafından hazırlanan bildiri 81 ildeki bütün işletmelere gönderildi.

14 Nisan 2020 Salı 19:22
Marketlere yeni korona tedbirleri! Dezenfektan zorunlu ve pos cihazları her işlemde temizlenecek!Genelde 81 ile gönderildi!

Tarım ve Orman Bakanlığı, Koronavirüs önlemleri kapsamında marketlerde geçerli olacak olacak yeni bir bildiri yayımladı. Bakanlık tarafından Corona virüse karşı yapılması gereken çalışmalarla ilgili afiş ve broşürler hazırlandı. Yeni bildiriler bakanlığa bağlı il ve ilçe müdürlüklerine gönderildi. Bildirilerde virüse karşı tarım, gıda ve hayvancılık işletmelerinde, gıda işletmelerinde uyulması gereken kurallar belirtildi.

Bakanlığın hazırladığı yeni önlemlere göre;

- Gıda işletmelerinde çalışan kişiler arasında en az 2 metre mesafe olacak,

- İşletme içerisinde maske takılacak,

- Hastalık belirtisi gösteren kişiler çalışmayacak,

- İşletmeye girişler sınırlandırılacak,

- Her gün sonunda temizlik ve dezenfeksiyon yapılacak,

- İşletmelere girişlerde dezenfektanlı paspas ve el dezenfektanı bulundurulacak,

- Her işlemin ardından pos cihazı dezenfekte edilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hazırladığı yeni bildiride alışverişe gidecek kişilere de tavsiyeler verildi. Buna göre markete giden kişilerin yanında el dezenfektanı veya kolonya bulundurması ve alışveriş sırasında maske takması gerekiyor.

Evden çıkarken ortak kullanım alanlarındaki yüzeylere dokunulmamalıdır. Alışverişlerin bir kişi tarafından ver hızlı bir şekilde yapılarak sosyal mesafenin korunması gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca paket servisle gelen yemeklerin temiz bir kaba alınması, poşet yada ambalajların atılması uyarısında bulunuluyor.

Hayvancılık İşletmeleri

Bakanlığın yeni bildirisinde hayvancılık işletmelerinde çalışanların her zaman özel çalışma kıyafeti ve çizme giymesi, maske kullanması, çalışma ve dışarıdaki kıyafetlerin ayrı olması öneriliyor.

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Son Güncelleme: 14.04.2020 19:22
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