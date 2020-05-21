Maske 2021 yılına kadar hayatımızda olacak

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel yapmış olduğu açıklamada hava akımı oluşturan tüm cihazların virüs bulaştırabilir olduğunu ve maskenin 2021 yılına kadar hayatımızda olacağını söyledi

Maske 2021 yılına kadar hayatımızda olacak
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Koronavirüs ile mücadele de 11 mayıs tarihiden itibaren normalleşme kapsamında AVM'ler,berber ve kuaförler açılmaya başladı.İlk günlerde görülen AVM kuyrukları sonrası ve AVM lerin havalandırma sistemleri konusunda uzmanlarda kritik açıklamalar geldi.

'ÇİN'DE KLİMANIN ÖNÜNDE OTURAN KORONA'LI BİR HASTA TÜM DAMLACIKLARI MASALARA DAĞITTI'

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, klima ve havalandırma sistemlerinin koronavirüsün yayılmasına etkisini değerlendirdi. Prof. Dr. Yamanel, "Çin'de yapılan bir çalışma var. Bir lokantada klimanın önünde oturan Covid-19 pozitifli bir hastanın bütün damlacığı diğer masalara dağıldı. Yani hava akımı oluşturabilen bütün cihazlar hastalığı bulaştırabilir. Klimalar da AVM girişlerindeki klimalar da bunu yapabilir. AVM girişlerindeki klimaların çalıştırılmaması aslında uygun olabilir. Bununla ilgili zaten bazı kararlar alınmıştı, bir rehber oluşturulmuştu" diye konuştu.

'KALABALIK OLUŞTURMAMAMIZ LAZIM'

Salgının yayılması bakımından en riskli alanların kalabalık ortamlar olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Yamanel, "Kalabalıklardan uzak durmamız lazım. Yani kalabalık oluşturmamamız lazım. Mesela alışveriş merkezlerinde kalabalıklar oluşturup saatlerce gezmememiz lazım. Eğer bir ihtiyacımız varsa noktasal olarak ihtiyacımızı giderip daha sonra buraları terk etmemiz gerekiyor. Yani kalabalık oluşturmamak bu yeni normalin en önemli kurallarından bir tanesi" uyarısını yaptı.

'2021 BAŞINA KADAR MASKE HAYATIMIZDA'

Prof. Dr. Yamanel, maske takma tedbirinin ne zamana kadar süreceğine ilişkin ise "Global bir bağışıklığı kazanmadıktan sonra bu yeni normale alışmamız gerekiyor. Yeni normalin de 4 kuralı var. Kalabalık oluşturmamak, maske takmak, sosyal mesafeye uymak ve hijyene uymak. Yani biz bunu aşı bulunana kadar, global bir bağışıklık tespit edilene kadar ya da etkin bir ilaç bulunana kadar devam ettirmemiz gerekiyor. En iyi ihtimal 2021'in başına kadar maske takacağız" ifadelerini kullandı.

'BÖYLE BİR VERİ YOK'

Prof. Dr. Yamanel, ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüsten korunmak için hidroksiklorokin kullandığına ve bu ilacın virüse yakalanmayı engellediğine ilişkin açıklamasına ilişkin ise "Virüsü kapmamak için klorokin ya da hidroksiklorokin kullanmayla ilgili herhangi bir veri yok, böyle bir şey söz konusu değil ve biz önermiyoruz. Ama tabii ki araştırmalar yine devam ediyor özellikle Fransa'da bir araştırma var. Bunların sonuçları çıktıktan sonra kesin bir şey söyleyebiliriz" dedi.

'SİVRİSİNEK VE KENEDEN GEÇTİĞİNE DAİR BİLGİ YOK'

Prof. Dr. Yamanel, "Virüsün sivrisinekle, keneyle geçtiğine dair herhangi bir bilgimiz yok şu an için. Ama tabii ki araştırmalar devam ediyor. Böyle bir ihtimal olacağını ben düşünmüyorum, ama yine de tabii ki dikkatli olmamız gerekiyor" değerlendirmesinde de bulundu.


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