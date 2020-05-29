Maske kullanırken sakın bu yanlışı yapmayın

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Affan Denk,korona virüs ile hayatımıza giren maskeleri kullanırken en çok yapılan yanlışa dikkat çekerek , 'sakın eliniz ile maskenin ön yüzüne dokunmayın' dedi

Maske kullanırken sakın bu yanlışı yapmayın
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Küresel çapta yaşanan korona virüs hastalığı ile hayatımıza giren ve uzunca bir süre kullanıcağımız olan maskeler için en çok yapılan yanlışları ve kesinlikle yapılmaması gerekeni Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Affan Denk açıkladı.

 Denk, "Maske takılıyken en sık yapılan yanlış elimizle ön yüzüne dokunmaktır. Bu şekilde maskeye bulaşan virüsleri, diğer mikroorganizmaları elimizle etrafa saçarız" dedi.

Maske takmadan önce el hijyenine dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Affan Denk, "En az 20 saniye boyunca bol su ve sabunla ellerimizi yıkamalıyız. Solunum yolu enfeksiyonlarından korunmada en önemli unsur maske kullanmaktır. Maske kullanılırken en önemli kural ise maskenin doğru kullanımıdır. Maskenin ağız ve burnu kapatacak şekilde kullanılması gerekir. Burun açık kalırsa virüsler hasta kişilerden ortama bulaşabilir" diye konuştu.

MASKEYE ELİNİZ İLE ASLA DOKUNMAYIN

Maskenin burnu kapatacak şekilde kullanılmasının çok önemli olduğuna dikkat edilmesini isteyen Uzm. Dr. Denk, "En sık yapılan yanlış, maske takılıyken elimizle maskeye dokunmaktır. Bu şekilde maskeye bulaşan virüsleri elimizle etrafa virüs saçarız. Maskeler kullanılırken ortam koşullarına bağlı olarak çoğunlukla 3 saat içerisinde nemlenir ve kirlenir. Kullanılan maskeler mutlaka çöpe atılmalıdır. Bazen cebe koyuluyor veya sonrasında tekrar kullanılıyor, bu çok yanlış bir davranış. Bazen virüsü bu şekilde başkalarına da bulaştırabiliriz. Elimizle maskeye dokunduktan sonra ağzımıza veya burnumuza dokunursak kendimiz de virüsü kapabiliriz. Dolayısıyla maskeler tek kullanımlık olmalıdır. Çoğunlukla kullanılan 2 çeşit maske vardır. Biri tıbbi (cerrahi) maske diğeri ise daha çok özel durumlarda sağlık çalışanlarının kullandığı N95 adlı maskedir. Özellikle hasta olanların kullanması gereken maske tıbbi maskedir. Dışarıda kullandığımız maskeler de tıbbi maske olmalıdır. Hasta olan kişiler filtreli maskeleri kullanmamalılar, çünkü bu maskeler aracılığıyla dışarıya hastalık bulaştırabilirler" ifadelerini kullandı.


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