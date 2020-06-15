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Maske takmadan sokağa çıkılamayan şehirler

Korona virüs salgını sebebi ile pek çok ilde maskesiz sokağa çıkma yasağı bulunmaktadır. Peki maskesiz sokağa çıkma yasağı bulunan şehirler hangileri? İşte o şehirler

15 Haziran 2020 Pazartesi 22:31
Maske takmadan sokağa çıkılamayan şehirler
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Maskesiz sokağa çıkan vatandaşlara bakanlığın yayınladığı “Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur.”  Açıklaması ile 3.150 TL para cezası verilmektedir.

Peki maskesiz sokağa çıkma yasağı hangi şehirlerde geçerlidir?

  • Karabük
  • Aydın
  • Balıkesir
  •  Bartın
  • Denizli
  • Elazığ
  • Kars
  • Kütahya
  • Adıyaman
  • Erzurum
  • Iğdır
  • Şanlıurfa
  • Kırıkkale
  •  Düzce
  •  Kastamonu
  • Sakarya
  •  Muğla
  • Afyonkarahisar
  •  Uşak
  • Rize
  • Isparta
  • Kayseri
  • Siirt
  • Tunceli
  • Kahramanmaraş
  • Burdur
  • Konya
  • Amasya
  •  Gaziantep
  • Zonguldak
  •  Gümüşhane
  • Bolu
  • Kocaeli
  • İzmir
  • Mardin
  • Malatya
  • Kırklareli
  • Karaman
  • Diyarbakır  
  • Bursa
  • Ardahan

Son Güncelleme: 15.06.2020 22:58
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Huseyin guney 2020-06-16 00:08:08

Basta istanbul olmasi gerek neden istanbul yok

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