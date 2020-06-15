Maske takmadan sokağa çıkılamayan şehirler

Peki maskesiz sokağa çıkma yasağı hangi şehirlerde geçerlidir?

Karabük

Aydın

Balıkesir

Bartın

Denizli

Elazığ

Kars

Kütahya

Adıyaman

Erzurum

Iğdır

Şanlıurfa

Kırıkkale

Düzce

Kastamonu

Sakarya

Muğla

Afyonkarahisar

Uşak

Rize

Isparta

Kayseri

Siirt

Tunceli

Kahramanmaraş

Burdur

Konya

Amasya

Gaziantep

Zonguldak

Gümüşhane

Bolu

Kocaeli

İzmir

Mardin

Malatya

Kırklareli

Karaman

Diyarbakır

Bursa

Ardahan

Maskesiz sokağa çıkan vatandaşlara bakanlığın yayınladığı “Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur.” Açıklaması ile 3.150 TL para cezası verilmektedir.