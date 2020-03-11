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Maskede haksız fiyat vurgununa Bakanlıktan uyarı!

Koronavirüsü salgını nedeniyle maske fiyatlarındaki haksız fiyat uygulamasına Ticaret Bakanlığından uyarı geldi. Bakanlık, vatandaşlardan fahiş fiyata maske ve dezenfekte malzemesi satanların ihbar etmelerini istedi.

11 Mart 2020 Çarşamba 12:15
Maskede haksız fiyat vurgununa Bakanlıktan uyarı!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü salgınının Türkiye'de de ortaya çıkmasının ardından vatandaşlar maske ve dezenfekte ürün almak için adeta firmalara akın etmeye başladı. Bu durumdan yararlanmak isteyen fırsatçılar ise ürünleri fahiş fiyatlarla satmaya başladılar.

Ticaret Bakanlığı ise koronavirüsten dolayı maske ve dezenfektan gibi hijyen ürünlerine aşırı zam yapan firmaları takibe aldı. Bakanlık, bugün yaptığı bir açıklamayla vatandaşlardan fahiş fiyata maske ve dezenfekte malzemesi satanları kendilerine ihbar etmelerini istediklerini kaydetti. 'Haksız Fiyat Artışı (HFA)' bildirim uygulaması ile vatandaşların bakanlığa şikayette bulunabileceği bildirilen açıklamada şikayetlerinin mobil uygulama aracılığı ile de iletilebileceği kaydedildi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, daha önce yaptığı açıklamada koronavirüs salgını ile birlikte bazı sağlık cihazlarının ve tıbbi ekipmanların fiyatlarının fahiş artışları yönünde şikayetler geldiğini belirterek "9 firma haksız fiyat artışı nedeniyle idari para cezasına çarptırıldı" diye konuşmuş ve gelen şikayetlerin Reklam Kurulu’nda incelenmesinin ardından 13 firmadan 9’una toplamda 943 bin lira para cezası uygulanmıştı. 

Bu cezalara fiyatlar artmaya devam ettiği sektörde bazı temsilciler tüketicileri, haksız fiyat artışını tespit etmeleri halinde CİMER ile Haksız Fiyat Artışı (HFA) mobil uygulamasından şikayet etmeleri konusunda uyarıyorlar.

Online ticaret sitelerinde ‘virüse karşı korumalı’ olarak sunulan filtreli maskelerin fiyatları 12 liradan başlayıp markasına ve standardına göre artıyor. 25 Şubat’ta bir e-ticaret sitesinde 3M maskenin tanesini 160 liraya satan satıcı, 10 Mart’ta aynı ürünü 189 liradan tüketiciye sunuyor. Başka bir satıcı ise aynı özellikteki maskenin tanesini 220 liraya satıyor. Ayrıca tüketiciler yaptıkları yorumlarda, bazı satıcıların sitede belirtilenden farklı özellikte maske gönderdiğini ya da hiç göndermediğini de belirtiyorlar.


 

Son Güncelleme: 11.03.2020 12:53
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Ticaret BakanlığışikayetUyarıMaske FiyatlarıHaksız RekabetCimer
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