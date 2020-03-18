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Maskelerle ilgili flaş karar! 3 maske artık reçete ile alınacak

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre N149 standardında olan N95, FFP2 ve FFP3 maskeler reçete karşılığında eczanelerden temin edilecek.

18 Mart 2020 Çarşamba 17:19
Maskelerle ilgili flaş karar! 3 maske artık reçete ile alınacak

ağlık Bakalığı bünyesine bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, 81 il valiliğine riskli alanlarda çalışan sağlık personelinin kullandığı maskeler ile ilgili bir yazı gönderdi. Valiliklere gönderilen yazıda ise  N149 standardında olan N95, FFP2 ve FFP3 tipi maskelerin sadece eczanelerden reçete karşığında alınacağı duyuruldu.

Söz konusu maskeleerin sadece sağlık personelleri tarafından kullanılan maskeler olduğunu dile getirilen yazıda N149 standartlarındaki maskelerin bundan sonra reçete karşılığında eczanelerden temin edileceği bilgisi paylaşıldı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 virüsü salgının  pandemik bir hastalık olduğunun ilan edildiği hatırlatılan yazıda, "Bakanlığımızca ülkemizde Kovid-19'un yayılmasının önlenmesi, ihtiyaç planlamaları ile stok ve tedarik yönetiminin etkin şekilde yapılması, ülkemizde ürün erişilebilirliğinin temin edilmesi, sağlık hizmeti sunumunun aksamaması ve kamu sağlığının korunması amacıyla gerekli tedbirler alınmış ve alınmaya devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Maskelerle ilgili flaş karar! 3 maske artık reçete ile alınacak

Maske temini ile ilgili ise, "EN149 standardındaki (N95, FFP2 ve FFP3) maskelerin sadece eczanelerden ve reçete karşılığında verilmesi, reçetelerin gerektiğinde ilgili otoritelerce yapılan denetimlerde ibraz edilmek, talep edilmesi durumunda ise kurumumuza gönderilmek üzere eczanede muhafaza edilmesi hususunda bilginizi ve gereğini rica ederim." bilgileri paylaşıldı.

Maskeler ile ilgili reçete gerekmesi durumunda ilgili otoriteler tarafından yapılan denetimlerle ibraz edileceği aktarılan karar gereği vatandaşlara fahiş fiyata maske satanlara da büyük bir darbe inmiş oldu.


 

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