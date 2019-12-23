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Merdiven çıkmanın insan sağlığına etkileri nelerdir? Merdiven çıkmanın faydaları saymakla bitmiyor!

Her gün merdiven çıkmanın kilo vermenin yanı sıra, sağlığımıza katmış olduğu faydaları saymakla bitmiyor. Merdivenleri kullanmayan veya kilolu olan vatandaşlar, merdiven çıkmanın insan sağlığına etkileri nelerdir? sorusunun cevabını merak etmektedir. İşte merdiven çıkmanın faydaları ve detayları içeriğimizde.

23 Aralık 2019 Pazartesi 20:34
Merdiven çıkmanın insan sağlığına etkileri nelerdir? Merdiven çıkmanın faydaları saymakla bitmiyor!

İnsanların pek tercih etmediği bir durum olsa da merdiven çıkmak, işyerleri, alış veriş merkezleri ve binaların asansörünü kullanma önceliği yerine merdivenle çıkmak vücudunuzdaki çoğu kaslarınızın birlikte düzenli bir şekilde harekete geçmesini sağlayarak, insanların sağlığı açısından oldukça faydaları bulunmaktadır. Merdiven çıkmanın insan vücuduna sağladığı yararlar, bilimsel olarak da açıklanmıştır.

MERDİVEN ÇIKMANIN SAĞLIĞA FAYDALARI NELERDİR?

İnsanların spor yapmaması ve hareketsiz bir yaşam sürmesi beraberinde, oldukça fazla rastlanan çoğu hastalığın başında gelmektedir. Günümüzde artık çoğu insan kısa mesafeleri bile yürüyerek aşmak yerine toplu taşıma araçlarını kullandığından, insanların da doğal olarak hastalığa kapılma riskleri artmaktadır. Bundan dolayı, hareket etmenin hayatımızda çok önemli bir yeri olduğu unutulmamalıdır. Spor salonlarına gidecek vakti ve zamanı olmayan vatandaşlar, asansör kullanmayıp merdiven basamaklarını tercih edebilirler.

Uzmanların, insanların daha sağlıklı bir hayat sürebilmeleri için tavsiye ettiği konu olan merdiven çıkma hakkında yapılmış ve şaşırtıcı sonuçlar çıkmıştır. İşte o sonuçlar:

  • Alışkanlık haline getirilen düzenli merdiven çıkma aktivitesi, kalp krizi riskini yarı yarıya düşürmektedir.
  • Her gün düzenli şekilde merdiven çıkmak, erken ölüm riskini %33 oranında azaltmaktadır.
  • Orta yaş döneminde görülen kilo artışı, günlük sadece üç dakikalık merdiven çıkma egzersizi ile önlenebilmektedir.

ASANSÖR YERİNE MERDİVENLERDEN ÇIKMANIZ İÇİN BAZI ÖNEMLİ NEDENLER:

Kalp Sağlığı ve Tansiyon Sorunu İçin İyi Bir Egzersizdir

Merdiven çıkan insanın kalbi hızlı atmaya başlar ve insanın metabolizması harekete geçer. Ayrıca kan basıncını dengeleyerek, normal seviyesine getirir ve damar tıkanıklığı riskini yüksek oranda azaltır. Bunun sonucunda, kalp her geçen gün güçlenerek tansiyon, kalp ve damar hastalıklarının önüne geçmiş olur.

KALP AĞRILARINI ÖNLER

İnsan vücudundaki kas ve kemikler merdiven çıkıldığı sırada hareket halinde olur ve hareketsizlik durumlarında ortaya çıkan sırt ve kas ağrıları, merdiven çıkma egzersizi sayesinde gün geçtikçe azalır. Masa başı iş yapan insanların sıkça karşılaştığı sorun olan sırt ağrıları için doktorlar, merdiven çıkılması tavsiyesini vermektedir.

KİLO VERMEK İÇİN ETKİLİDİR

Her gün düzenli olarak merdiven çıkma alışkanlığı edinen insanların, vücudu, yağ miktarını fazlasıyla yakar. Kas gelişimi için de yararları bulunan merdiven çıkmanın, kişinin daha fit bir görünümü sahip olmasını sağlar.

ZİHİN SAĞLIĞINA İYİ GELİR

Kişinin vücut kaslarına baskı uygulayıp, zorlanmasını sağlayan yorucu bir egzersiz olan merdiven çıkma egzersizi yapılırken, vücut, endorfin hormonu salgılar ve bunun sonucunda da kişi kendini da iyi hisseder aynı zamanda gün içindeki yaşanan sıkıntı ve streslerin azalmasını sağlar. Saydığımız, onlarca faydası bulunan merdiven çıkma egzersizini işten eve dönerken, stresinizi azaltmak için yapabilirsiniz.

Son Güncelleme: 23.12.2019 20:34
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