Mersin'de Çin'den gelen bir öğrenci karantinaya alındı

Çin'de eğitim gören ve 30 Ocak tarihinde Türkiye'ye dönüş yapan E.K isimli birşüphesiyle karantinaya alındı. Hastaneye yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayeti ile başvurduktan hemen sonra tahlil ve tetkiklerinin yapılması iE.K. özel gözlem odasına alındı.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde karantinaya alınan ve özel odada gerekli tahlilleri yapılan öğrenciye viral enfeksiyon tanısı konulduğu öğrenildi. Genel sağlık durumunun iyi olduğu E.K.'nin tetkik sonuçlarının tedbir amaçlı Ankara'ya gönderildiği ve kesin tanı için de sonuçların beklenildiği bildirildi.