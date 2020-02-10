Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde karantinaya alınan ve özel odada gerekli tahlilleri yapılan öğrenciye viral enfeksiyon tanısı konulduğu öğrenildi. Genel sağlık durumunun iyi olduğu E.K.'nin tetkik sonuçlarının tedbir amaçlı Ankara'ya gönderildiği ve kesin tanı için de sonuçların beklenildiği bildirildi.
Mersin'de Çin'den gelen bir öğrenci karantinaya alındı
Mersin'de Çin'den geldiği öğrenilen bir öğrenicinin yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayeti ile hastaneye başvurmasının hemen ardında korona virüsü şüphesi göz önünde bulundurularak karantina odasına alındı.
10 Şubat 2020 Pazartesi 14:32