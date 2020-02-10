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Mersin'de Çin'den gelen bir öğrenci karantinaya alındı

Mersin'de Çin'den geldiği öğrenilen bir öğrenicinin yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayeti ile hastaneye başvurmasının hemen ardında korona virüsü şüphesi göz önünde bulundurularak karantina odasına alındı.

10 Şubat 2020 Pazartesi 14:32
Mersin'de Çin'den gelen bir öğrenci karantinaya alındı

Çin'de eğitim gören ve 30 Ocak tarihinde Türkiye'ye dönüş yapan E.K isimli bir öğrenci korona virüsü şüphesiyle karantinaya alındı. Hastaneye yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayeti ile başvurduktan hemen sonra tahlil ve tetkiklerinin yapılması için E.K. özel gözlem odasına alındı.

 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde karantinaya alınan ve özel odada gerekli tahlilleri yapılan öğrenciye viral enfeksiyon tanısı konulduğu öğrenildi. Genel sağlık durumunun iyi olduğu E.K.'nin tetkik sonuçlarının tedbir amaçlı Ankara'ya gönderildiği ve kesin tanı için de sonuçların beklenildiği bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
MersinçinKorona VirüsüÖğrenci
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