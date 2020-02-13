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Metabolizmayı hızlandırmak için uygulanabilecek egzersizler ve yöntemler

Günümüz şartlarında spor vazgeçilmez aktivitelerden bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Hayatın temposundan sıyrılmak isteyenler bir nebze olsun spor yaparak dinç kalmak istemektedirler. Bu yazımızda metabolizmayı hızlandırmak için uygulanabilecek egzersizler ve yöntemler hakkında bilgiler vereceğiz…

13 Şubat 2020 Perşembe 20:08
Metabolizmayı hızlandırmak için uygulanabilecek egzersizler ve yöntemler

Günümüz koşullarında iş hayatının verdiği tempo ile beraber kişiler bedenlerine hiç de iyi bakmamaktadırlar. Evden işe ya da okula, buradan geri eve gelen milyonlarca kişi hiç spor yapmadan hayatını geçirmektedir. Oysa ki sporun insan bedenine pek çok faydası bulunmaktadır. Daha az hareketin olduğu yerde kilo vardır. Bu yüzden yalnızca işe gidip gelerek kilolardan kurtulmak mümkün olmamaktadır. Hem fazla kilolardan kurtulmak hem de yorucu iş hayatına bir nebze olsun ara vermek için herkesin spor yapması gerekmektedir.

Metabolizmanın hızlanması ve buna bağlı olarak kolay kilo verilebilmesi için yapılabilecek bazı özel egzersizler bulunmaktadır. Bu egzersizlerin düzenli olarak ve belirtildiği şekilde yapılması durumunda metabolizma eskisine göre daha da hızlanacak ve kilo vermek de bir o kadar kolaylaşacaktır.

Medicine Ball Squat

Squat hareketi herkes tarafından bilinmektedir. Bu harekette squat hareketi zıplayarak yapılmaktadır. Göğüs hizasında tutulan ağırlık topu ile beraber ayağa kalkarken zıplanarak yapılan bu hareket 3 set şeklinde ve 12 ile 15 tekrar arasında yapılmalıdır.

Jumping Lunge

Bu harekette çaprak kol ve bacaklar zıplayarak bir adım önde birleştirilmektedir. Ortalama 10 tekrardan sonra kondisyonların zayıf olması halinde tekrarlar zor bir şekilde yapılacaktır. Bu yüzden bu hareket 2 set ve 10 tekrar şeklinde yapılmalıdır.

Push Ups

Şınav olarak bilinen bu hareket 3 set ve 12 ile 15 tekrar arasında yapılmalıdır. Zorlananlar dizlerini yere dayayarak bu hareketi yapabilirler.

Lateral Band Walk

Bu harekette lastik kullanılmaktadır. Egzersiz lastiğinin diz hizasında bacaklara geçirilmesi sonrasında yarım squat pozisyonunda aşağı çökülmesi gerekmektedir. 5 büyük adım sola ve 5 büyük adım sağa gidilmesi yeterli olacaktır. 2 set ve 12 ile 15 tekrar arasında yapılmalıdır.

Therraband Row

Sırt kasları gündelik hayatta en az kullandığımız kaslardır. Bu yüzden çalıştırılması da oldukça zordur. Egzersiz lastiğinin ayakların altına geçirilmesi sonrasında tutul bandın kürek kemiklerin birbirine yaklaşana kadar çekilmesi gerekmektedir. Omurga pozisyonu bozulmamalıdır. 3 set ve 12 ile 15 tekrar arasında yapılması gerekmektedir.

Burpee to Squat Jump

Bu hareket şınav pozisyonu ile başlar. Ani bir hareket ile bacaklar karına çekilir ve sonrasında yine ani bir hareket ile yukarıya doğru sıçranır. Bu hareket bedendeki pek çok kası aynı çalıştırmaktadır. 2 set ve 10 tekrar şeklinde yapılması gerekmektedir.

Kettlebell Swing

İki el ile tutulan ağırlığın omuz genişliğinden biraz daha fazla açılan bacaklar arasında, öne doğru hafif bükük bir bel pozisyonunda yukarı ve aşağı doğru indirilip kaldırılması şeklinde yapılan bu hareket 3 set ve 15 tekrar yapılmalıdır.

Plank

Dirsekler üzerinde düz bir şekilde ve parmak uçlarında durulması gereken bu harekette zaman çok yavaş geçecektir. Karın kaslarını ciddi derecede çalıştıran bu hareket 3 set ve 30’ar saniye yapılması gerekmektedir.

Son Güncelleme: 13.02.2020 20:08
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