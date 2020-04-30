Migreni olanlar dikkat! Mayalı yiyecekler ağrıyı tetikleyebilir

Migren ağrıları genellikle uyku düzeninin bozulması, stres, uzun süre açlık, keskin kokular veya kimyasallardan dolayı ortaya çıkar. Parlak ışık, yüksek ses, regl dönemi, hava değişimleri ve aşırı rüzgarlı havalarında etkili olduğu migren ataklarına koronavirüs tedbirleri nedeniyle evde olduğumuz şu günlerde tükettimiz mayalı beinlerinde neden olduğu belirtildi. Nöroloji Bölümü Uzm. Dr. Berkan Kaplan, konuyla ilgili bir çok bilgi paylaştı.

Erkeklere oranla kadınlarda 3 kat daha fazla yaşanan migren atakları ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Dr. Kaplan, migrenin en sık 20'li ve 30'lu yaşlarda ortaya çıktığını söylerek "Ülkemizde 18 ila 65 yaş arasındaki katılımcılarla yapılan Türkiye Baş Ağrısı ve Migren Epidemiyolojisi Çalışması verilerine göre kadınlarda migren sıklığı yüzde 24.6 iken erkeklerde yüzde 8.5 olarak saptanmıştır." diye konuştu.

Migren hastalığı olan kişilerin geçirdikleri migren ataklarınan dolayı ve yaşadıkları ağrı nedeniyle çoğu zaman gündelik aktivitelerini bir yapamadıklarını söyleyen Dr. Kaplan, açıklamasında "En sık migren atağını ortaya çıkardığı bilinen nedenler arasında uyku bozuklukları (uykusuzluk veya aşırı uyku), stres, açlık, keskin kokulu parfüm veya kimyasallar vardır. Buna ek olarak parlak ışık, yüksek ses, kadınlarda adet dönemi, hava değişimleri ve aşırı rüzgârlı havalar, bazı ilaçlar (kalp hastalarının kullandığı dilaltı ilaçlar gibi) sigara, alkol, mayalı yiyecek ve içecekler, basınç değişimleri, çay, kahve ve kola gibi içecekler dâhil çikolata bile atak oluşturabilir." ifadelerini kullandı.

Migren tedavisinin ilaç ve ilaç dışı tedavilerle iyileştirilebilidiğini belirten Dr. Kaplan, "İlaç dışı tedavinin en önemli basamağı kişinin yaşam şeklini düzenlemesi (uyku ve beslenmenin düzenli olması), egzersiz, daha önceden bahsi geçen migren ataklarını tetikleyen faktörlerden kişinin kendisini koruması, stresten olabildiğince uzak durulması ve buna yönelik gevşeme egzersizleri, yoga veya meditasyon yapabilirsiniz." dedi.