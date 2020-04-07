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Mikrobiyoloji uzmanı, Dr. Mehmet Ulusoy koronavirüse yenik düştü

İstanbul'da Özel Meltem Hastanesinde mikrobiyoloji uzmanı olarak görev yapan Dr. Mehmet Ulusoy, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

07 Nisan 2020 Salı 22:07
Mikrobiyoloji uzmanı, Dr. Mehmet Ulusoy koronavirüse yenik düştü

İstanbul Tabip Odası üyesi olan ve Özel Meltem Hastanesinde mikrobiyoloji uzmanı olarak görev alan Dr. Mehmet Ulusoy, koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine yapılan testlerin pozitif çıkması sonucu tedavi altına alınmıştı. Uygulanan tedavilere yanıt vermeyen Dr. Ulusoy'un hayatını kaybettiği bildirildi.

Dr. Mehmet Ulusoy koronavirüse yenik düştü

Dr. Mehmet Ulusoy'un vefat haberini ise İstanbul Tabip Odası resmi Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Yayınlanan mesajda,  "İstanbul Özel Meltem Hastanesi mikrobiyoloji uzmanı, İstanbul Tabip Odası üyesi Dr. Mehmet Ulusoy'u Covid-19 nedeniyle kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Dr. Mehmet Ulusoy koronavirüse yenik düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tarafından 1 hafta önce yapılan bir açıklamada 601 sağlık çalışanının koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı belirtilmişti. Koca'nın açıklama yaptığı gün İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü 67 yaşındaki Cemil Taşçıoğlu, açıklamadan 1 gün sonra ise Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Feriha Öz hayatını kaybetmişti.
 

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KoronavirüsüMehmet Ulusoyözel Meltem HastanesiIstanbul Tabip Odası
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