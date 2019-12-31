MS hastalığı nedir? MS Hastalığı belirtileri nelerdir?

MS hastalığı beyin ve omuriliğe bağlı olarak oluşan, vücudun beyine uyguladığı sinyallerin sinir liflerindeki sertleşme dolayısıyla ulaşamaması ve yanlış yere ulaşması sonucunda ortaya çıkar. Belirtileri farklılık göstermekle beraber genellikle şunlardır:

Hissizlik

Halsizlik

Karıncalanma

Titreme ve dengesel sorunlar

Kas sertleşmesi

Konuşma bozuklukları

Görme ve yürümede bozukluk

Cinsel bozukluklar

Bu problemler ile karşılaşmanız durumunda bir doktora görünmeniz iyi olacaktır.

MS hastalığını benzetme yaparak anlatacak olursak elektrik kablolarındaki dış plastik zarar görürse kısa devre olur aynı şekilde sinir sistemini oluşturan sinir liflerinin dışında bulunan miyelin adındaki madde olmadığında da benzer mantıkla vücut kısa devre yapmaktadır.

MS hastalığına vücuda giren virüslerin yayılması da neden olabilmektedir. Bağışıklık sisteminin zayıflaması ile oluşan Oto İmmun Reaksiyon olayı ile de MS hastalığı oluşabilmektedir.

Her hastalık da olduğu gibi MS’de de erken tanı hayat kurtarır. İyi bir tedavi ve bakım sayesinde hastalıkta büyük gelişmeler sağlamak mümkündür.