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N95 maskesi korona virüsünden korur mu? Maske takmak faydalı mı?

Korona virüs salgını Dünya genelinde endişe verici boyutlara ulaşırken bir çok vatandaş virüs nedeniyle maske almak için aşırı talep göstermeye başladı. peki maske takmak virüsten korur mu? N95 maskesi ne kadar etkili?

26 Şubat 2020 Çarşamba 17:20
N95 maskesi korona virüsünden korur mu? Maske takmak faydalı mı?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüsü salgını ölümlerin giderek çoğalmasından sonra endişe verici boyutlara ulaştı. Yeni tip vürüse karşı henüz bir tedavi yöntemi bulunamadığı için vatandaşlar tedbir amaçlı maske, ıslak mendil, sabun, dezenfektan, kolonya gibi ürünler alma için sıraya girdiler.

Uzmanlar özellikle maske kullanımına da dikkat çekilen öneriler sunmalarının ardından, maskelerin virüsten ne kadar koruyacağı da çok fazla tartışılmaya başlandı. Peki korona virüsü için hangi maske öneriliyor? N95 maskesi corona virüsüne ne kadar etkilidir?

Dünya geneleinde Korona (Covid 19) virüsünün bulaştığı kişi sayısı 77 bini geçerken virüse yakalanan hastaların 27 bin 936'sı hastalıktan kurtulurken, ölenlerin sayısı ise 2 bin 712'ye yükseldi. Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamalarda maske takılmasının yüzde 100 başarı göstermediğini, maskeyi daha virüse yakalanan insanların takması gerektiğini söylemesine karşın açılan taşep doğrultusunda piyasalarda korona virüsü için N95 maskesi öne çıkmaya başladı. Maske imalatçıları ise ffp3 tipi maskeler tavsiye edildiği için bu konuda ciddi talep aldıklarını belirtiyorlar. Uzmanlar ise virüs için kumaş içerikli cerrahi maskelerin tercih edilmesini öneriyorlar. 

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, konuyla ilgili yaptığı açıklamada koronavirüsten korunmada maskenin tek başına yeterli olmadığını söyleyerek bu hastalığın solunum parçacıklarıyla bulaşan bir hastalık türü olduğunu, salgının virüsü taşıyan kişilere bir metreden fazla  yaklaşılmasıyla geçebileceğini kaydetti.

Virüs parçacıklarının vücut dışında  birkaç saat yaşadığını vurgulayan Azap, "Virüsün dışarıda canlı kaldığı  yüzeylere, örneğin kapı kolu, elektrik düğmesi, merdiven tırabzanı gibi, hasta kişilerin dokundukları yerleri sağlıklı kişiler elledikleri zaman, oradaki canlı  virüsleri ellerine alıp kendilerini enfekte edebiliyorlar. O yüzden evet maske  koruyucudur ama tek başına değil, mutlaka beraberinde el temizliğine dikkat etmek  gerekir. Bu, tüm solunum virüsleri için böyledir." ifadelerini kullanarak vatandaşların standart cerrahi maske denilen maskeleri kullanmalarını yeterli olabileceğini sadece kağıt olmamasına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Yıpranmadığı, ıslanmadığı sürece aynı maskenin birden fazla kez kullanılabileceğini belirten Azap, "Yalnız mutlaka ağız ve burunun birlikte kapalı olması gerekir. Bazı  kişileri görüyoruz, sadece ağzını kapatıyor burnu açıkta kalıyor. Ağız ve burunun  birlikte kapatılması lazım. Koronavirüs son günlerde medyada rastladığımız  şekilde kulaktan da girmez. Çünkü virüs kendi başına uçmaz, koşmaz, hoplamaz, zıplamaz ancak ellerle taşınabilir ya da hasta kişilerin solunum salgılarına bir  metreden fazla yaklaştığınızda göz, burun ve ağız mukozalarından girebilir o da  sadece hasta kişiye bir metreden fazla yaklaşırsanız. Dolayısıyla virüsün  uçabilen bir böcekmiş gibi kulaktan girmesi söz konusu değil." diyerek özellikle ileri yaşta olanların, altta yatan farklı bir hastalığı olanların, bağışıklık sistemi zayıf ve akciğer hastalıkları bulunanların kapalı ve  ortamlara girerken mutlaka maske takması gerektiğine işaret etti.

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