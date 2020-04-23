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New York'ta solunum cihazına bağlı hastaların yüzde 88'i kurtulamadı

ABD'nin New York eyaletinde koronavirüse yakalanan ve solunum cihazına bağlanan hastaların yüzde 88'inin hayatını kaybettiği tespit edildi. Korkunç bilançoyu ise eyaletin en büyük sağlık grubu Northwell Health bildirdi.

23 Nisan 2020 Perşembe 14:26
New York'ta solunum cihazına bağlı hastaların yüzde 88'i kurtulamadı

Tüm dünya ülkelerinin mücadele içerisinde olduğu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ve salgının merkezi haline gelen ABD, en çok kayıpları da New York eyaletinden bildirdi. New York'ta buluna  en büyük sağlık grubu Northwell Health, ventilatör (solunum cihazı) desteğine ihtiyaç duyan Kovid-19 hastalarının yüzde 88'inin yaşamını yitirdiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Northwell Health araştırma merkezi Feinstein Tıbbi Araştırma Enstitüsünde görevli Dr. Safiya Richardson ve ekibi, hastanede tedavi gören 5 bin 700 Kovid-19 hastasından sonuçları bilinen 2 bin 634 kişi durumları hakkında bir inceleme yaptı. İncelemede ise Kovid-19 nedeniyle durumu ağır olan hastaların yüzde 57'sinde yüksek tansiyon, yüzde 41'inde obezite ve yüzde 34'ünde diyabet rahatsızlığı bulunduğu tespit edildi. Hastaların yaklaşık yüzde 33'ünün yüksek ateş ve yüzde 17'sinin de nefes darlığı şikayetleriyle hastaneye başvurduğu kaydedilen araştırmada virüs nedeniyle hastanede olan hastalarının yüzde 14'ünün yoğun bakımda, yüzde 3'ünün ise diyaliz makinelerinde tedavi gördüğü belirtildi. Solunum cihazına bağlananların ise yüzde 88'inin hayatlarını kaybettiği açıklandı.

iyileşen hastaların ortalama 4 gün sonra taburcu edildiğinin belirlendiği araştımada, erkeklerin ölüm oranının kadınlardan daha fazla olduğuna ve 18 yaşın altında ölüm görülmediğine de dikkat çekildi.

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ABDKoronavirüsNew YorkSolunum CihazıVentilatör
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