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New York Times, 'Koronavirüsü nasıl yayıldı?' sorusunu makale ile yanıtladı

New York Times gazetesi, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) salgının nasıl yayıldığını ve yapılan hataları analiz eden bir yazı hazırladı. Herkesin merak ettiği soruyu 'Virüs nasıl yayıldı?' başlığı altında toplayan gazete makalesinde insanlık tarihindeki en kapsamlı seyahat yasaklarının, virüsün yayılmasını neden durduramadığı da analiz edildi.

23 Mart 2020 Pazartesi 20:26
New York Times, 'Koronavirüsü nasıl yayıldı?' sorusunu makale ile yanıtladı

Çin'de başlayan ve kısa sürede tüm ülkelere yayılan ve Dünay Sağlık Örgütü2nün küresel sağlık sorunu olarak ilan ettiği yeni tip koronavirüsü (Kovid-19)'un nasıl yayıldığını ve bu güne kadar yapılan hataları analiz eden bir yazı hazırlandı. ABD'de yayın yapan New York Times gazetesinin kaleme aldığı makale 'Virüs nasıl yayıldı?' başlığının altında toplandı.

New York Times, okuyucularına Web sitesindeki interaktif haritayla birlikte koronavirüsün insanlık tarihindeki en kapsamlı seyahat yasağına rağmen nasıl yayıldığını analiz edildiğini açıkladığı makalesinin ilk açıklamasını koronavirüsün ilk olarak 11 milyon kişinin yaşadığı Çin’in Vuhan kentindeki deniz ürünleri satan yiyecek pazarında ortaya çıktığı ve virüsün 4 kişide tespit edildiği vurgulayarak yaptı.

Makaleye, 2019 yılının Aralık ayı ortalarında çıkan ve yılın son günlerine yakın doktorlar, hasta insanların normal tedavilere cevap vermeyen viral pnömoniden rahatsız olduğu bilgisine sahipti. Washington ve John Hopkins Üniversitesi bilim insanları tarafından gerçek vaka sayısının, aralık ayının sonunda açıklanan rakamlardan yaklaşık bin kişi veya birkaç bin kişi daha fazla olduğu belirtildi ve her koronavirüs hastasının, virüsü ortalama 2 veya 3 kişiye bulaştırdığı açıklandı.

Çinli yetkililerin aralık ayının sonunda kendi halkına karşı uyarılarda bulunduğu ve ancak 31 Aralık’ta Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) salgın hakkında bilgi verdiği belirtildi. Çin hükümeti WHO’ya, ‘hastalığın önlenebilir ve kontrol altında tutulabilir’ olduğu bilgisini de yine DSÖ ile paylaştı.

SEYAHAT KISITLAMASI ÖNCESİ VİRÜSÜN MERKEZİ VUHAN’DAN 7 MİLYON KİŞİ AYRILDI

Ocak ayının ilk haftasında ise en az 175 bin kişinin Vuhan’ı terk ettiği ifade edilen makalede seyahat kısıtlaması uygulanmadan önce toplamda yaklaşık 7 milyon insanın Vuhan’dan ayrıldığı belirtilerek geçen süreçte koronavirüs olduğunu bilmeyen binlerce kişi Vuhan’dan ayrılarak dünyanın çeşitli yerlerine gittikleri, ayrıca 21 Ocak tarihine gelindiğinde ise yetkililerin  koronavirüsün insandan insana geçtiği bilgisini teyit ettikleri kaydedildi.

Diğer taraftan Şangay ve diğer büyük kentlerde de koronavirüs vakalarına rastlanmaya başlanmıştı. Çin, Vuhan kenti dahil olmak üzere ülke çapında seyahat yasağı ilan etti ama diğer kentlerde de vaka sayısı hızla artış gösteriyordu. O dönemlerde incelenen seyahat verilerinde ise Vuhan’dan aylık olarak yaklaşık 900 kişinin New York’a, 2 bin 200 kişinin Sydney’e, 15 binin üstünde kişinin ise Bangkok’a seyahat ettiği öğrenildi. Araştırmacılar bu süreçte seyahat edenlerin yüzde 85’lik kısmının, koronavirüs olduğunu ama tespit edilmeden seyahat ettiklerini bugünkü vaka sayılarından yola çıkarak ortaya çıkardılar. 

GEÇ KALINDI!

30 Ocak itibariyle ABD ve diğer bazı ülkeler Çin uçuşlarını durdurdu ama elde edilen salgının yayılma verilerine göre çok geç kalınmıştı. Ülkelerde lokal olarak koronavirüs yayılmaya devam etti ve virüs dünya çapında salgına dönüştü.


 

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