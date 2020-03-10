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Öğrenci yurdunda ihmal! Bilanço : 47 öğrenci zehirlendi

Çanakkale'de özel kız öğrenci yurdunda ihmal sonucu 46 öğrenci ve yurt görevlisi yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldılar.

10 Mart 2020 Salı 14:42
Öğrenci yurdunda ihmal! Bilanço : 47 öğrenci zehirlendi

Barbaros Mahallesi'ndeki bir kız öğrenci yurdunda kalan bazı öğrenciler ile bir yurt personelinde, sabaha karış mide bulantısı ve kusma şikayetleri görülmeye başlandı. Yurt yetkilileri, sağlık ekiplerine haber verdi. Yurda sevk edilen ambulanslarla 46 öğrenci ile bir yurt personeli, ambulansla hastanelere kaldırıldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan 26 öğrenciden 4'ü taburcu edildi. Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğrencilerden 7'si taburcu edilirken, 5 öğrenci ve 1 yurt personelinin acil serviste, 8 öğrencinin ise poliklinikte tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Yedikleri akşam yemeğinden zehirlendikleri üzerinden durulan öğrenciler ve yurt personelinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Öğrencilerin hangi gıdadan etkilendiklerinin tespiti için incelenmek üzere yemeklerden numuneler alındı.

Anahtar Kelimeler:
öğrenci Yurdu
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