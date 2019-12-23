Öğrenciler için maliyeti düşük, sağlıklı yemek önerileri

Çoğu öğrenci üniversite zamanında ayrı bir şehirde ailelerinden uzak yaşamak zorunda kalabilir. Ailelerinden uzakta yaşamak zorunda kalan öğrenciler hayatını devam ettirebilmek için yemek yapmak zorundadır. Öğrenciler yemek yaparken düşük maliyetli olmasına özen gösterir.

Öğrenciler genel olarak hem fazla vakit almayacak hem de çok para tutmayacak yemekleri tercih etmeye çalışırlar.

Öğrenciler İçin Düşük Maliyetli Yemek Önerileri şöyle sıralanabilir:

-Domates soslu makana

-Fırında peynirli makana

-Kıymalı semizotu yemeği

-Yaz türlüsü

-Tavuk sote

-Fırında patates

-Çıtır tavuk

-Çıtır kabak dilimleri

Domates soslu makana

Olukça düşük maliyetli soslu makana tarifi şöyledir:

Gerekli Malzemeler:

1 paket makana

Domates

İki adet sosis

Sıvıyağ

Tuz

Yapılışı:

Kaynamış suyun içerisine makana konarak haşlanır.

Başka bir tencerede halka şeklinde doğranmış sosisler, rendelenmiş domates pişirilir.

Tuz eklenip altı kısılan sos, piştikten sonra haşlanmış makanaya eklenir.

İstenirse ketçap da ilave edilebilir.

Fırında peynirli makana

Kolay yapılışlı fırında peynirli makana tarifi şu şekildedir:

Gerekli Malzemeler:

1 paket makana

250 gram beyaz peynir

Yarım demet maydanoz

1 yumurta

2 kaşık zeytinyağı

Tuz

Karabiber

10 gram kaşar peyniri (üzeri için)

Yapılışı:

Makana kaynar suya atılarak haşlanır.

Suyu süzüldükten sonra ılıması beklenir.

Beyaz peynir rendelenir.

İçine ince kıyılmış maydanoz, yumurta, zeytinyağı, tuz ve karabiber ilave edilir.

Karışım haşlanmış makana ile karıştırılır.

Karışım fırın tepsisine dökülür.

200 derece fırında üstü kızarana kadar pişirilir.

Fırından çıkarmadan önce kaşar peyniri rendelenir.

Kaşar eriyince fırın kapatılır ve servis edilir.

Kıymalı semizotu yemeği

Oldukça sağlıklı olan düşük maliyetli kıymalı semizotu yemeği tarifi şu şekildedir:

Gerekli Malzemeler:

250 gram kıyma

2 bağ semizotu

1 kaşık salça

2 adet domates

1 adet kuru soğan

2 kaşık zeytinyağı

3 bardak su

1 kaşık pirinç

Tuz

Yapılışı:

Semizotu kökünden kesilir.

Sirkeli su içerisinde bekletilir.

Bekletilen semizotu iyice yıkanır ve suyu süzülür.

Soğanlar küp küp doğranır.

Tencereye soğanlar konur ve zeytinyağı ile kavrulur.

Soğanlar kavrulunca kıyma eklenir ve kavrulur.

Soğanlar kavrulurken domateslerin kabuğu soyulur ve rendelenir.

Domates rendesi ve salça soğanlı kıymaya eklenir.

Semizotu kesilerek sosa eklenir.

Su, pirinç ve tuz ilave edilerek tencerenin kapağı kapatılır.

Kısık ateşte 3 dakika pişirilir.

Yaz türlüsü

Lezzetli yaz türlüsü tarifi şu şekildedir:

Gerekli Malzemeler:

3 adet patlıcan

2 adet kabak

1 adet kırmızı kapya biber

1 adet domates

Tuz

Karabiber

Zeytinyağı

1 diş sarımsak

Yapılışı:

Kabak ve patlıcanlar halka halka doğranır.

Tencereye zeytinyağı eklenir.

Sarımsaklar ilave edilir.

Kabak ve patlıcanlar konur ve karıştırarak kavrulur.

Domates kabukları soyulur ve rendelenir.

Rendelenmiş domates, kavrulan patlıcan ve kabağa eklenir.

Baharatlar ilave edilir.

Kısık ateşte 20 dakika pişirilir.

Tavuk sote

Düşük maliyetli tavuk sote tarifi şu şekildedir:

Gerekli Malzemeler:

600 gram kuşbaşı tavukgöğsü

3 kaşık zeytinyağı

1 adet domates

2 adet yeşilbiber

2 adet kapya biber

Karabiber

Kekik

Tuz

Yapılışı:

Tavuklar kuşbaşı doğranır.

3 yemek kaşığı zeytinyağı tavada kızdırılır.

Tavuklar eklenerek yüksek ateşte sotelenir.

Sotelenen tavuklara biber ve soğan eklenerek soteye devam edilir.

Soteleme işlemi sonrası rendelenmiş domates eklenir.

Baharatları eklenir.

15 dakika pişirilir.

Fırında patates

Düşük maliyetli fırında patates tarifi şu şekildedir:

Gerekli Malzemeler:

3 adet patates

Yarım litre süt

4 adet yumurta

Tuz

Karabiber

Yapılışı:

Kabuğu soyulan patatesler ince halka şeklinde doğranır.

Yumurta, süt, tuz ve karabiber çırpılır.

Patatesler bu karışımla harmanlanıp tepsiye dizilir.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 30 dakika pişirilir.

Çıtır Tavuk

Düşük maliyetli lezzetli çıtır tavuk tarifi şu şekildedir:

Gerekli Malzemeler:

500 gram tavuk parçaları (baget, kanat, kalça gibi)

1 şişe soda

5 yemek kaşığı un

4 yumurta

3 su bardağı kahvaltılık gevrek

Tuz

Karabiber

Sıvıyağ

Tavuk parçaları sodaya batırılıp 15 – 20 dakika buzdolabında bekletilir.

Kahvaltılık mısır gevrekleri robottan çekilir.

Tuz ve karabiber ile karıştırılır.

Yumurtalar bir kasede çırpılır. Başka bir kaseye un ve mısır gevreği konur.

Tavuk kanatları un – yumurta- mısır gevreğine sırasıyla bulanır.

Kızgın yağda her tarafı eşit kızaracak şekilde kızartılır.

Havlu kağıt üzerinde fazla yapı alınır.

Çıtır Kabak Dilimleri

Düşük maliyetli sağlıklı çıtır kabak dilimleri tarifi şu şekildedir:

Gerekli Malzemeler:

1 kilo kabak

1 su bardağı un

1,5 paket çıtır pane harcı

3 yumurta

Tuz

Karabiber

Sıvıyağ

Kabartma tozu

Yapılışı:

Kabakların kabukları soyulur ve halka halka dilimlenir.

Un, tuz, kabartma tozu, tuz ve karabiber karıştırılır.

Dilimlenen kabaklar unlanır ve buzdolabına konur.

Kabakların fazla unu temizlenir ve önce yumurtaya sonra pane harcına bulanır.

Kızgın yağda kızartılır.

Afiyet olsun…