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Ölümlere yol açan Corona virüsü nasıl bulaşır? Tedavisi nasıl yapılır?

Çin'de salgın halinde olan ve ölümlerle sonuçlanan Corona virüsü için Dünya Sağlık Örgütü Cenevre'de kriz toplantısı çağrısında bulundu. Akciğer hastalığına neden olan virüs ile ilgili de vatandaşlar ne olduğunu ve nasıl bulaştığını araştırmaya başladılar. Peki, virüs nasıl bulaşır? Hastalığın tedavisi nasıl yapılır?

21 Ocak 2020 Salı 21:36
Ölümlere yol açan Corona virüsü nasıl bulaşır? Tedavisi nasıl yapılır?

Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde 7 ayrı ülkede binlerce kişide tespit edilen Corona virüsü, insanlığn kabusu olmaya başladı.  Dünya Sağlık Örgütü ise Çin'de ortaya çıktığı açıklanan ve akciğer hastalığına neden olarak ölümlere neden olabilen Corona virüsü ile ilgili Cenevre'de kriz toplantısı çağrısında bulundu. 

Hafif durumlarda soğuk algınlığı etkisi gösteren fakat ağırlaşmış vakalarda şiddetli sonunum yetmezliğine ve akciğer hastalığına neden olan Corona virüsüne tıp dilinde SARS (ağır akut solunum yolu yetersizliği sendromu) deniliyor. Üst solunum yolu enfeksiyonları ile benzer belirtiler gösteren hastalıkta bazılşarıhafif atlatırken bağışklık sistemi düşük olan bazı hastalar hayatlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabiliyorlar. Uzmanlar, Corona virüs enfeksiyonlarının MERS ve SARS gibi türleri ölümcül olabildiğini açıklarken virüsün bulaşmasından sonraki ilk 15 gün çok önemli olduğunun altını çiziyorlar.

Corona virüsleri alt familyasına ait olan virüsün türlerindendir ve Coronavirinae aile içinde Coronaviridae sırayla, Nidovirales . Koronavirüsler edilir zarflı virüsler bir ile pozitif sens , tek iplikçikli bir RNA genomu ve ile nükleokapsid sarmal simetri olarak adlandırılır. 

Tıp'ta Koronavirüs adı , taç veya halo anlamına gelen Latin koronadan türemiştir ve elektron mikroskobu (EM) altında virionların karakteristik görünümüne işaret eder. Virüsün yüzeyini dolduran ve konak tropizmi belirleyen proteinler olan viral sivri (S) peplomerler tarafından oluşturulur.

Bağışıklık sistemini tamamen çökerten virüs özellikle çiftlik hayvanları ve evcil hayvanlarda, bazıları ciddi olabilecek ve tarım endüstrisi için bir tehdit olabilecek bir dizi hastalığa neden olur. Tavuklarda, bir koronavirüs olan enfeksiyöz bronşit virüsü (IBV) sadece solunum yolunu değil aynı zamanda ürogenital sistemi de hedefler . Uzun süreli yakın temasla insandan insana bulaşabileceği belirtilirken kaynağı hakkında yeterli bir bilgiye ulaşılmadığı söyleniyor. Uzmanlar ayrıca, virüse karşı hiçbir koruyucu aşı veya antibiyotik ilaç tedavisi bulunmadığını kaydediyorlar.

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