Ömer Döngeloğlu'nun eşi kimdir? Korona virüs tedavisi gören eşinin sağlık durumu nasıl?

Ünlü ilahiyatçı Ömer Döngeloğlu geçtiğimiz haftalarda Covid – 19 salgınına yakalanmıştı. Başakşehir Hastanesi’ne kaldırılan Ömer Döngeloğlu Koronavirüse karşı verdiği mücadeleyi kazanamadı ve hayatını kaybetti. Ömer Döngeloğlu Ramazan ayında televizyon programlarıyla ve eserleriyle adından söz ettirmeyi başarmıştı.

Ömer Döngeloğlu Kimdir?

Ömer Döngeloğlu 1968 yılında Tokat’ta dünyaya geldi. İlkokul ve lise eğitimini Tokat’ta tamamlayan Döngeloğlu, üniversite eğitimini ise Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamladı. Döngeloğlu İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Döngeloğlu 1986 ile 1996 yılları arasında memleketi olan Tokat’ta İmam Hatiplik yaptı. Uzun süre devlet memurluğu yapan Döngeloğlu, İslam Tarihi ve Siyer – i Nebi üzerinde araştırma, inceleme ve çeşitli gezilerde bulundu.

Koronavirüse yakalanarak hayatını kaybeden Ömer Döngeloğlu evlidir ve 5 çocuğu vardır. Ömer Döngeloğlu’nun kaleme aldığı eserler şunlardır:

- Peygamberin İzinde

- Allah’a Adanmış hayatlar

- Yeryüzünün yıldızları

- Sözün Miracı; DUA

- Allah Resulünü görenler

- Peygamberimizin Dostları

- Mus’ab bin Umeyr

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