Organ bağışı nasıl yapılır? Organ bağışçısı olma kriterleri nelerdir?

Organ ya da doku nakli tıp teknolojisinin gelişmesiyle birlikte daha hızlı ve olumlu sonuçlanmaktadır. Son yıllarda ülkemiz de başta olmak üzere pek çok organ nakli yapılmaktadır. Özellikle ülkemizde yapılan yüz nakli operasyonu herkesi şaşırtmıştı.

Organ bağışçısı iki şekilde olunmaktadır. Nakil yaşarken veya öldükten sonra yapılmaktadır. Öldükten sonra daha hayati ve önemli organların nakli yapılamamaktadır. Bu durum “Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun’da” belirtilmiştir. Bunun yanı sıra nakil için 4. Derecek akrabalık da aranabilmektedir.

Bağış yapacak kişinin 18 yaşından büyük olması gerekmektedir. Ayrıca kişinin akli dengesinin de yerinde olması şartı aranmaktadır. Öldükten sonra hangi organların bağışlanacağı, organın sağlık durumuna ve gerekli izinlerin olmasına bağlıdır. Bu durum ilgili kanunda yer alan “Bir kimse sağlığında vücudunun tamamını veya organ ve dokularını, tedavi, teşhis ve bilimsel amaçlar için bıraktığını resmi veya yazılı bir vasiyetle belirtmemiş veya bu konudaki isteğini iki tanık huzurunda açıklamamış ise sırasıyla ölüm anında yanında bulunan eşi, reşit çocukları, ana veya babası veya kardeşlerinden birisinin; bunlar yoksa yanında bulunan herhangi bir yakının muvafakatiyle ölüden organ veya doku alınabilir” maddesinde belirtilmiştir.

Ayrıca bunun aksine bir vasiyet bırakmış kişiler olabilir. Böyle bir durumda vasiyeti olmayan kişilerden organ alınamamaktadır. İstisnai durumlarda ise aynı maddenin devamındaki esaslar uygulanmaktadır. İlgili maddede bu konu; “kaza veya doğal afetler sonucu vücudunun uğradığı ağır harabiyet nedeniyle yaşamı sona ermiş olan bir kişinin yanında yukarıda sayılan kimseleri yoksa, sağlam doku ve organları, tıbbi ölüm halinin alınacak organlara bağlı olmadığı 11 inci maddede belirlenen hekimler kurulunun raporuyla belgelenmek kaydıyla, yaşamı organ ve doku nakline bağlı olan kişilere ve naklinde ivedilik ve tıbbi zorunluluk bulunan durumlarda vasiyet ve rıza aramaksızın organ ve doku nakli yapılabilir. Bu hallerde adli otopsi, bu işlemler tamamlandıktan sonra yapılır ve hekimler kurulunun raporu adli muayene ve otopsi tutanağına geçilir ve evrakına eklenir” şeklinde açıklamıştır.

Organ bağışçısı olmak isteyen kişilerin ilk olarak “organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanuna” haiz olmak gerekmektedir. Bu kanuna tabii olan kişiler daha sonra bir avukata danışarak organ bağışı için yazı alabilir.

Bağış yapmak isteyen kişiler sağlık kuruluşları, ilgili vakıflar ve denekler ile emniyet müdürlüklerine de danışabilir. Bağış için bu kuruluşlardan bilgi alınabilir. Bağış yapacak kişilerin daha önceden araştırmalarını iyi yapması gerekmektedir.