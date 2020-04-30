Oruç tutarken korona virüse karşı bağışıklığı güçlü tutacak öneriler

Bu yıl mübarek Ramazan ayı koronavirüs pandemisine denk geldi. Bundan dolayı oruç tutarken bağışıklık sistemini güçlü tutmak gerekmektedir. Çünkü virüsten korunmanın en etkili yolu bağışıklık sistemini güçlü tutacak gıdalar tüketmektir. Konuyla ilgili tavsiyelerde bulunan uzman Prof. Dr. Gürhan Raif Çiftçioğlu, Ramazan ayı boyunca bağışıklığı güçlü tutacak turşu, yoğurt, kefir ve zeytin gibi gıdalar tüketilmesi gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Gürhan Raif Çiftçioğlu, koronavirüs döneminde Ramazan ayında tüketilecek olan gıdaları vatandaşlarımızla paylaştı. Bu süreçte bağışıklık sistemini güçlü tutmanın önemli olduğunu dile getiren Prof. Dr. Gürhan Raif Çiftçioğlu, yoğurt, kefir, zeytin ve turşu gibi gıdaların yanı sıra, enginar, soğan, ıspanak, sarımsak ve kereviz gibi probiyotik içeren gıdaların da tüketilmesi gerektiği konusunda tavsiyelerde bulundu.

Bu yıl Ramazan ayı evlerde geçiyor. Koronavirüs herkesi evde kalmaya zorluyor. Bu zorlu süreçlerde koronavirüse karşı mücadele etmek için bağışıklık sistemini güçlü tutmak gerekiyor. Konuyla ilgili vatandaşlarımıza tavsiyelerde bulunan İstanbul Kültür Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gürhan Raif Çiftçioğlu, bağışıklık sistemini güçlendirmek için tavsiyelerde bulunarak Ramazan ayı için tüketilecek gıdalar hususunda doğru bilgiler verdi.

Probiyotik ve Prebiyotik Gıdalar Tüketmek Gerekiyor

Salgın döneminde sofralarımızda bağışıklık sistemimizi güçlendirecek gıdaların bulunması gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Gürhan Raif Çiftçioğlu, ‘’Bu süreçte bağışıklık sistemimizi güçlü tutacak yoğurt, kefir, zeytin ve turşu gibi gıdaların yanı sıra, enginar, tarhana, kuşkonmaz, fasulye, mercimek, muz, çilek, üzüm, elma, pırasa, soğan, ıspanak, sarımsak ve kereviz gibi prebiyotik içeren gıdaların tüketilmesinde fayda var. Bu gıdaların yanında antioksidan ve antienflamatuvar gibi şeyler içeren gıdaların da tercih edilmesi gerekmektedir’’ şeklinde konuştu.

İftarda Ağır Gıdalar Yemeyin

Prof. Dr. Gürhan Raif Çiftçioğlu, iftara başlarken ağır gıdalar yerine hafif gıdaların tercih edilmesi gerektiğini dile getirerek, ‘’İftara ağır gıdalarla başlanması halinde hazımsızlık, reflü ve kabızlık gibi rahatsızlıklar yaşanılabilir. İftarda çorba ya da kahvaltılık küçük domateslerle yemeğe başlayabilirsiniz. Sonrasında ise hafif yağlı et ve sebze yemekleri, bunlardan sonra da sütlü tatlılar yenilebilir. İftarda hamur işi ve şerbetli tatlılar vücudunuzu rahatsız edebilir’’ dedi.

Su İçmek Çok Önemli

Arasında

Prof. Dr. Gürhan Raif Çiftçioğlu, bağışıklık sisteminin güçlü tutulması için su tüketmenin tercih edilmesi gerektiğini dile getirerek, ‘’İftar ile sahur arasında ara vererek en az 2 veya 2 buçuk litre su tüketilmesi gerekiyor. Vücudun dirençli olabilmesi için en önemli faktörlerden biri sudur. Çok fazla su içmiyorsanız, sahurda kahve, çay, gazlı ve şekerli içecekler yerine bitkisel çaylar ve ıhlamur tercih edilmelidir’’ açıklamalarında bulundu. İftar ve SahurAra Öğünler

Vücudun direncini artırmak için antioksidan ihtiyacının en önemli kaynağı olan meyve tüketiminin artırılması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Gürhan Raif Çiftçioğlu, ‘’İftar ve sahur arasında 1 ya da 1 buçuk saat aralıklarla sebze ve meyve tüketmenizde fayda var. Aslında gün içerisinde 5 öğün sebze ve meyve tüketmenizi öneriyoruz. Ramazan’da sebze ve meyve tüketiminizi iftar ve sahur arasında yapacağınız için 1 ya da 1 buçuk saat aralıklarla tüketim yapabilirsiniz. İftar ve sahurda yağsız et ve sebzeler tüketebilirsiniz. Meyve yerken de taze ya da kuru meyveler tercih edilebilir. Üzüm yemenizde fayda var. Bunların yanında 3 adet ceviz, 15 adet badem ya da fındık tüketebilirsiniz. Antioksidan ve E vitamini içeren kuruyemişleri tercih edebilirsiniz. Bunların yanında yoğurt da sizi tok tutacaktır. İftarda lokmalarınızı yavaş yavaş çiğneyip yutmanız gerekmektedir. Hazmınız ne kadar kolay olursa vücudunuz o kadar hafifler’’ dedi.

Unlu Mamuller Yerine Kepekli Mamuller Tercih Edilmeli

Glisemik endeksi yüksek olan ürünlerden kaçınılması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Gürhan Raif Çiftçioğlu, içerisinde probiyotik ve prebiyotik bulunan gıdaların tüketilmesinde fayda olacağını söyledi. Özellikle pandemi sürecinde vücut direncimizin yüksek tutulması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Gürhan Raif Çiftçioğlu, ‘’Koronavirüsten en çok etkilenen kişilerde hipertansiyon, kolesterol, diyabet, kalp ve damar rahatsızlıkları, mide ve bağırsak rahatsızlıkları ve kronik rahatsızlıklar gibi hastalıklar görülmektedir. Bu hastalarımızın Ramazan’da doktor tavsiyesiyle oruç tutmasında fayda olacaktır. Ramazan sürecinde pirinç gibi gıdalardan uzak durmamız gerekiyor. Bunların yerine tam buğday, bulgur, kepekli ürünler ve yulaf gibi tahıl ürünlerini tercih etmek gerekmektedir. Bunların yanında lif içeriği yüksek olan kuru baklagiller, kepekli tahıllar ve kepekli gıdalar gibi ürünlerin tüketilmesi iyi olacaktır. Yapraklı sebzeler de oldukça faydalıdır. Lifli gıdalar kabızlık durumlarını da önleyici etkiye sahiptir. Türk mutfağı gerçekten çok zengin bir mutfaktır. Probiyotik ve prebiyotik gıdaların ramazan ayında tercih edilmesi vücut direncini artıracak ve bağışıklık sitemine destek olacaktır. Böylece virüse karşı da direnmiş olacaksınız’’ şeklinde konuştu.

İftar ve Sahurda Yoğurt Yiyin

Prof. Dr. Gürhan Raif Çiftçioğlu, probiyotik ve prebiyotik gıdalara önek vererek konuşmalarını sürdürdü. Çiftçioğlu, ‘’Probiyotik gıdalar, bağırsaklarımız için faydalı işler yapan bakterilerin vücudumuza girmesine destek olan gıdaları içerir. Prebiyotik gıdalar ise bu yararlı bakterilerin bağırsağımızda beslenmesine ve baskın hale gelmesine yardımcı olmaktadır. Prebiyotik gıdalara önek verecek olursak, pırasa, ıspanak, enginar, kereviz en çok tercih edilen gıdalardır. Soğan ve sarımsak da salatalara ve yemeklere katılmalıdır. Bunların yanında badem, ceviz ve fındık gibi ürünler, kuruyemişler, yağlı tohumlar ve fasulye, nohut ve bezelye gibi kuru bakliyatlar da bu besinler arasında yer alır. Elma, üzüm ve muz da prebiyotik içeren meyvelerdir.

Probiyotiklere önek verecek olursak, boza, yoğurt, kefir, turşu ve zeytini önek verebiliriz. İftarda ve sahurda 1 kase yoğurt yerseniz vücut direnciniz daha yüksek olacaktır. Bu ürünler yüksek miktarda bağışıklık sistemini güçlendirecektir. Ayrıca kefirin miktarına, zeytin ve turşudaki tuz oranına ve bozadaki şeker miktarına da dikkat etmek gerekmektedir. Bu ürünlerin ev yapımı olması daha faydalı olacaktır’’ ifadelerini kullandı.

Nasıl Pişirdiğiniz Önemli

Yedikleriniz kadar yediklerinizi nasıl pişirdiğinizin de önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Gürhan Raif Çiftçioğlu, ‘’Yemeklerimizdeki yağ oranını azaltmamız gerekmektedir. Kavurma, kızartma gibi yiyeceklerin çok yağlı olmamasına dikkat etmeniz gerekiyor. En sağlıklı pişirme yöntemleri buğulama, fırında pişirme ya da haşlamadır. Bu yöntemler hem sağlıklı olacak hem de yiyeceklerdeki besin oranını düşürmeyecektir. Pirinç gibi glisemik endeksi yüksek olan ürünler, unlu mamuller gibi gıdalardan uzak durmamız gerekiyor. Bunların yerine sağlığımıza değer katacak olan posa miktarı yüksek ve tam buğday ekmek gibi gıdaların tüketilmesi yararlı olacaktır. Bu ürünler bağırsağımızın düzenli bir şekilde çalışmasında yarar sağlamaktadırlar. Bu gıdalar bağırsaklarda aşırı miktarda yağın emilimini azaltarak sindirim için kolaylık sağlamaktadır'' dedi.

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