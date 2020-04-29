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Oxford'dan umut veren gelişme! Maymunlarda denenen aşının sonuçları olumlu çıktı

İngiltere'de bulunan ve koronavirüse karşı yaptığı çalışmalar ile birlikte aşı geliştiren Oxford Üniversitesi, aşıyı makak maymunları üzerinde denemişti. 6 maymun üzerinde denen aşı 28 gün içinde Kovid-19 hastalığını iyileştirdiği duyuruldu.

29 Nisan 2020 Çarşamba 00:09
Oxford'dan umut veren gelişme! Maymunlarda denenen aşının sonuçları olumlu çıktı

İngiltere'de bulunan Oxford Üniversitesi, koronavirüsü salgınına karşı bir çalışma başlattı ve çalışmalar sonrasında bir aşı geliştirerek aşıyı ABD'deki bir tesiste 6 adet rhesus makak maymunu üzerinde denedi. Geliştirilen aşıdan bir doz enjekte edilen 6 maymunun 28 gün içinde kovid-19 hastalığından iyileştiği açıklandı. Olumlu sonuç veren aşının önümüzdeki ay 6 binden fazla kişi üzerinde denenmesi planlanıyor.

Oxford'un Jenner Enstitüsü'ndeki bilim insanları insanlara zararsız olduğu kanıtlanan bir aşıyı geçen sene geliştirmeye başlamış ve koronavirüsü salgına karşı balşatılan aşı geliştirme çalışmalarından diğerlerinden bir adım önde olmuştu. Bu sebepten dolayı ise salgının ilk aşamalarını hızlıca geçen ekip, geliştirdikleri aşıyı maymunlara enjekte etti ve olumlu sonuçlar almayı başardı.

Oxford'dan umut veren gelişme! Maymunlarda denenen aşının sonuçları olumlu çıktı

New York Times'ın yyaınladığı habere göre Oxford'daki bilim insanları şimdi denetleme kurumlarından "acil durum onayı" bekliyor. Bilim insanlarının bu onayı alması halinde ise birkaç milyon doz aşının gelecek Eylül ayında hazır olacağı belirtildi.

Yayınlanan bu haberin ardından ise Oxford, beklediği onayı alabileceği yönünde olumlu gelişmeler yaşadı ve Ulusal Sağlık Enstitüsü'nün Rocky Dağları Laboratuvarı'nda geçen ay altı rhesus maymununa tek doz Oxford'un geliştirdiği aşıdan yapıldı. Hayvanlar ağır seviyede virüse maruz bırakıldı. Laboratuvardaki bilim insanları, aşı olmuş tüm hasta maymunların 28 gün sonra tamamen iyileştiğini duyurdu. 

Umut veren gelişme ile birlikte onayı alınan aşının önümüzdeki günlerde insanlar üzerindeki denemeleri başlayacak. Klinik denemeler için geçtiğimiz hafta onay alan üniversitenin testlerine 6 bin gönüllünün katılması planlanıyor. 

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IngiltereKoronavirüs AşısıOxfordAşı DenemesiMaymun
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