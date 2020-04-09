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Özel hastanelerde yeni düzenleme, pandemi tedavilerine ücret alınmayacak!

Sağlık Uygulama Tebliği'nde son yapılan değişiklikle koronavirüs koronavirüs teşhisi konulan ve tedavisi devam eden vakalar "acil hal" kapsamına alındı ve pandemi süresi boyunca özel hastanelerin tedavi süreci içerisinde katılım payı ve ilave ücret istemeyeceği duyuruldu.

09 Nisan 2020 Perşembe 10:17
Özel hastanelerde yeni düzenleme, pandemi tedavilerine ücret alınmayacak!

Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını müvadele kapsamında değişikliğe gidildi. Vatandaşların bazı özel hastanelerin koronavirüsü tedavisi için ek ücret talep edildiği yönünde gelen şikayetlerin değerlendirilerek yapılan değişiklikte, pandemi süresince özel hastanelerin koronavirüs tedavisi boyunca hastalarda katılım payı ve ilave ücret durumları ortadan kalktı.

'SUT'ta Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ', yeni düzenlemeyle birlikte Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre tebliğin 1.7 numaralı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "acil hal" tanımı yeniden yapılandı ve salgın hastalıklar acil sağlık hizmeti kapsamına alındı.

Kovid-19 vakalarının tüm sağlık birimlerinde "acil hal" olarak kayıtlara geçmesini sağlayan yeni düzenleme şu şekilde yayınlandı:

"Acil hal, ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığı veya başka bir sağlık kuruluşuna nakli halinde hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen durumlar ile pandemi süresince pandemi olgularına yönelik tanı ve tedavileri kapsamaktadır. Bu nedenle sağlanan sağlık hizmetleri acil sağlık hizmeti olarak kabul edilir."

ÖZEL HASTANELER PANDEMİ TEDAVİSİ İÇİN EK ÜCRET TALEP EDEMEYECEK!

Resmi Gazetede yayımlanan tebliğe göre "ilave ücret alınmayacak sağlık hizmetleri" başlığı altındaki 1.9.3. maddesine "pandemi süresinde, pandemi olgularının tanı ve tedavileri" de eklendi. Böylelikle vatandaşlardan Kovid-19 nedeniyle başvuruları durumunda ücret talep eden özel hastanelerin katılım payı ve ilave ücret gibi başlıklarla para isteyemeyeceği de duyuruldu ve bu değişikliğe istinaden bundan sonraki süreçte koronavirüse yönelik tanı ve tedaviler, tüm hastanelerde geçerli olan işlemler arasına eklendi.

SUT, yeni dzüenlemeyi; söz konusu kuruluşlarda pandemi süresince pandemi olgularına yönelik tanı ve tedaviler için sağlanan sağlık hizmetleri, acil sağlık hizmeti olarak kabul edileceği ve bu yapılan değişiklikle birlikte acil ve yoğun bakım sonrası da koronavirüsü hastalarından ilave ücret alınmayacağı şeklinde duyurdu.

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