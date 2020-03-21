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Özel laboratuvarlar korona testi yapmaya başladı! 1250 TL'ye korona testi

Ülkemizde korona virüs testi özel laboratuvarlarda yapılmaya başladı. 1200 - 1250 TL karşılığında test yaptırılabiliyor.

21 Mart 2020 Cumartesi 11:23
Özel laboratuvarlar korona testi yapmaya başladı! 1250 TL'ye korona testi

Korona virüs vakalarının ülkemizde görülmesi ve vakaların artması üzerine korona testi nasıl yaptırabiliriz ? Nerede yaptırabiliriz soruları gündeme gelmeye başladı. 

Corona virüs Kovid-19'un insan vücudunda tespit etmek için hastanelerde ve gerekli hallerde ücretsiz gerçekleştirilen PCR testinin bazı özel labaratuvarlarda fahiş fiyata yapıldığı ortaya çıktı. Bağdat Caddesi ve Feneryolu'nda şubesi bulunan iki laboratuvarı aradığımızda Kovid-19 testinin 1200 ve 1250 liraya yapıldığını öğrendik.

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre: Bu özel labaratuvarlara başvuranlara sonuçlar e-posta veya telefonla da iletilirken, olası vakaların karantinada bekletilmeden elini kolunu sallayarak merkezlerden ayrıldığı bilgisine de ulaştık.

Uzmanlar ise test sonuçları belli olana kadar karantina şartları veya izolasyon uygulanması gerektiğini belirtirken, özel labaratuvarlarda Kovid-19 testinin yasal olmadığını söyledi. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Testlerin yapılmasında üç şart aranıyor. Yurtdışından gelmişseniz, ateş ve öksürüğünüz varsa test yapılır."

"Diğer riskli durum yurtdışından biriyle yakın temas halinde bulunmuş, ateş ve öksürük sorunları yaşıyorsanız bu durumda da PCR yapılır. Bu iki seçeneğin dışında ateş, öksürük veya akciğerde bulgu varsa, hekimin insiyatifi doğrultusunda test yapılabilir. Kamu veya özel fark etmez, testler ücretsiz yapılmak zorundadır. Testler İl Sağlık Müdürlüğü uzmanlarına teslim edilir ve sonuçlar bu merciiden beklenir. Sonuçları saptayacak labaratuvarın Dünya Sağlık Örgütü veya uluslararası kalite stadartları kriterlerine uygun olması gerekir" dedi.

Prof. Dr. Kara, Kovid-19 testlerinin özel labaratuvarlarda yapılmasına yönelik bakanlıktan herhangi bir izin çıkmadığını da dikkat çekerek, "Test sonuçları çıkana kadar şüpheli vakalar karantinaya alınmalı. Test yaptığınız kişilere, sonradan arayıp sonuç bildirmek gibi bir durum asla söz konusu olmaz. Bu kişileri evlerine de yollayamazsınız."

"Böyle bir dönemde hiçbir vatandaşımız özel labaratuvara gidip Kovid-19 testi yaptırmamalı. Test yapılan kişinin o an karantinaya alınması, sonuçlar çıkana kadar izole edilmesi gerekir. Pozitif vakalar sonuçlar açıklanana kadar dışarıda birçok kişiye hastalığı bulaştırabilir" ifadelerini kullandı.

Hacettepe Tıp Fakültesi'nden enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ise özel labarutavarlarda yapılan testlerin yasal olmadığını dile getirirek, "Sağlık Bakanlığı, 'serbest' diyene kadar özel laboratuvarlar para karşılığı Kovid-19 testi yapamaz. Maalesef bu süreçte para birilerine cazip gelmiş olabilir. Yanlış sonuç çıkması durumunda kim nasıl hesap verecek? 100-150 lira maliyetli testleri 1200 liradan böylesi bir dönemde yapmak fırsatçılıktır ve kabul edilemez" diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hastanelerde ücretsiz yapılan PCR adıyla bilinen "Polimeraz Zincir Reaksiyonu" adı verilen testler Kovid-19 salgınına karşı hayati önem taşıyor. Her test sonucu İl Sağlık Müdürlüğü'nün kayıtlarına geçirilirken, PCR testi hastalığın teşhisi ve salgının önlemesinde kritik rol üstleniyor.

PCR, testi şüpheli görülen kişilerde doktorların talebi ve gerekli gördüğü durumlarda gerçekleştirilirken, herhangi bir ücret alınmıyor. Olası Kovid-19 vakaları ise test sonuçları çıkana kadar tedbir amaçlı karantina veya izolasyon şartları altında tutuluyor.

Milliyet

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Korona Virüs Testiözel Hastana Test
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