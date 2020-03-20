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Pandemi hastanesi nedir? Özel ve Vakıf hastaneleri yayınlanan genelge ile pandemi hastanesi olarak ilan edildi!

Sağlık Bakanlığı bir son dakika açıklamasında bulundu. Özel ve Vakıf hastaneleri yayınlanan genelge ile pandemi hastanesi olarak ilan edildi! Peki Pandemi hastanesi nedir? İşte Pandemi hastanesi hakkındaki tüm ayrıntılar…

20 Mart 2020 Cuma 23:17
Pandemi hastanesi nedir? Özel ve Vakıf hastaneleri yayınlanan genelge ile pandemi hastanesi olarak ilan edildi!

Elde edilen son dakika bilgisine göre Sağlık Bakanlığı koronavirüs hakkında yeni bir genelge yayınlandı. Bu genelgeye bakıldığında Özel ve Vakıf hastanelerinin Pandemi hastanesine dönüştürüldükleri belirtildi. Bu hastanelerin salgın kapsamında kullanılacağı ifade edildi. Bu bağlamda artık özel ve devlet hastaneleri arasındaki ayrım ortadan kalkmış oldu.

Yayınlanan genelge kapsamında enfeksiyon, göğüs, iç hastalıkları uzmanı, klinik mikrobiyoloji uzmanı hekimlerden en az 2 tanesine sahip olan hastanelerin hepsinin salgın hastanesi olacağı açıklandı. Devlet, vakıf üniversitesi hastaneleri ve özel hastaneleri koronavirüs salgınına yakalanan hastaları kabul etmeye başladı.

Bu hastanelere gelen hastalar koronavirüs teşhisi konulması durumunda tedavi görebilecekler. Hastanelerde bu salgına yakalanan hastalar için ayrılmış bir yoğun bakım ünitesi ve klinik yer alacak.

12 madde halinde yayınlanan genelge kapsamında hangi hastanelerin pandemi hastanesi olacağı hakkında ayrıntılara ve hastane yönetimlerinin ne tür önlemler alması gerektiği hakkında bilgilere yer verildi. Genelge kapsamında şu ifadeler kullanıldı;

'Sağlık kurumlarına müracaat eden hastaların, Kovid-19 tanısı kesinleşinceye kadar Sağlık Bakanlığı hastaneleri, devlet ve vakıf üniversitesi hastaneleri ile tüm özel sağlık kuruluşlarınca kabul ve tedavi süreçlerinin yapılması zorunludur'

'Bünyesinde enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, göğüs hastalıkları, iç hastalıkları uzmanı hekimlerden en az ikisinin bulunduğu ve 3. Seviyede erişkin yoğun bakım yatağı bulunan hastaneler pandemi hastanesi olarak kabul edilir' denildi. Genelgede, 'Pandemi hastanelerinde, Kovid-19 tanısı almış hastalar dışındaki hastaların hangi servis ve bakımlarda izleneceği belirlenmelidir'

'Pandemi hastanelerinde, pandemi hastalarına ayrılmış bir klinik ve bir yoğun bakım ünitesi belirlenmeli ve bu vakalar için rezerve edilmelidir. Vaka sayısının artması durumunda diğer yoğun bakım ünitesi ve servislerin hangi sıra ile ayrılacağı belirlenmelidir. Tedavisi başlamış ve devam etmesi gereken hastaların bulunduğu; onkoloji-hematoloji ve radyasyon onkolojisi klinikleri, organ nakil klinikleri ve kemik iliği nakil merkezlerindeki yataklar mümkün olduğu kadar normal olarak kullanılmaya devam edilecektir'

Son Güncelleme: 20.03.2020 23:17
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