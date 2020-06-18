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Peygamber süpürgesi nedir, nerelerde yetişir, faydası nedir? İşte detaylar...

Balıkesir Edremit Kaz Dağları’nda yetişen Peygamber Süpürgesi bitkisi son zamanlarda sık sık gündeme gelmeye başladı. Vatandaşlarımız Peygamber süpürgesi nedir, nerelerde yetişir, faydası nedir sorularının yanıtını arıyor.

18 Haziran 2020 Perşembe 16:04
Peygamber süpürgesi nedir, nerelerde yetişir, faydası nedir? İşte detaylar...
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Son zamanlarda oldukça fazla gündeme gelen Peygamber Süpürgesi bitkisi Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Kaz Dağları’nda yetişmektedir. Bu bitkiyle ilgili üretim ve adaptasyon çalışmaları başlatıldı. Bu çalışmaların başlatılmasının ardından bitkiye olan ilgi artmaya başladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Gülendam Tümen, ‘’Bitki ile ilgili gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra kullanıma hazır hale getirilecek. Bu bitkiye Latince Artemisia Annua denmektedir. Koronavirüs tedavisinde en önemli ilaçlardan biri olarak kullanılıyor. Çin, Endonezya, Madagaskar ve Malezya gibi ülkeler koronavirüs tedavisinde bu bitkiyi kullanıyor. Ülkemizde de tedavi amaçlı kullanılması için çalışmalara başlandı’’ dedi. Vatandaşlarımız Peygamber süpürgesi nedir, nerelerde yetişir, faydası nedir sorularının yanıtını arıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı tedavi yöntemleri araştırılıyor. Halk arasında Peygamber Süpürgesi adı verilen Artemisia Annua bitkisi, koronavirüs tedavisinde bazı ülkelerde kullanılıyor. Bu bitkinin Kaz Dağları’na adaptasyonu için gerekli çalışmalar başlatıldı. Ayrıca sağlık turizminde de kullanılması amaçlanıyor. Bu bitkiyle birlikte kırsal bölgelerde de ekonominin canlandırılması amaçlanıyor.

Peygamber Süpürgesi Bitkisi Nedir?

Latince adı Artemisia Annua olan bitkinin halk arasındaki adı Peygamber Süpürgesinin anavatanı Çin’dir. Ayrıca Kuzey Amerika’nın bazı bölgelerinde de yetişmektedir.

Peygamber Süpürgesi Bitkisi Faydaları

Ateşi düşüren bitkinin kuvvet veren bir etkisi de vardır. Ayrıca mide sağlığını da korumaktadır. İçerisindeki artemisinin maddesi tıp alanında çok önemlidir. Süs bitkisi olarak yetiştirilen Peygamber Süpürgesi bitkisinin kokusu da oldukça güzeldir.

Yakında Halkımızın Hizmetine Sunuluyor


Balıkesir Üniversitesi’nde daha önce görev yapan emekli Prof. Dr. Gülendam Tümen, ‘’Bu bitkinin tohumları Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Merkezi tarafından araştırılacak. Adaptasyon için de Kaz Dağları’na dikilecek. Bu bitki özellikle koronavirüs tedavisinde kullanılan ve virüsün etkilerini kıran bir bitkidir. Çin, Endonezya, Madagaskar ve Malezya gibi ülkeler koronavirüs tedavisinde bu bitkiyi kullanıyor. Ülkemizde de tedavi amaçlı kullanılması için çalışmalara başlandı’’ dedi.

Adaptasyonu Yapılacak

Bu bitkinin adaptasyonu için çalışma yapacak olan ar-ge firmasının müdürü Faruk Durukan, ‘’Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Merkezi tarafından çalışmaları başlatılan bu bitki sıtma tedavisinde kullanılıyor. Biz de bu bitkinin adaptasyonu için Kaz Dağları Bilim Köyü’nü kullanacağız. Sonrasında da bitkiden ilaç üretip tıp alanındaki tedavilerde kullanmayı hedefliyoruz. Şimdiden ülkemize hayırlı olsun’’ dedi.

Ek Gelir İmkanı

Eczacı Filiz Özler, ‘’Artemisia Annua bu bitkinin Kaz Dağları Bilim ve Sağlıklı Yaşam Köyü’nde yetiştirilmeye başlanmasıyla bölge halkına da ek gelir sağlanması amaçlanıyor. Bitkideki antiviral aktivite gerçekten çok yüksek. Bu yönüyle de koronavirüse karşı oldukça etkili. Bu bitkinin sağlık alanında birçok alanda kullanılacağını düşünüyorum. Bitki üretilmeye başlanınca bölge halkına da ekonomik destek sağlanacaktır’’ dedi.

Sağlık Turizmi Canlanacak

Bu projenin turizm kısmına gönüllü destek vereceğini söyleyen Doğa Fidan, Peygamber Süpürgesi bitkisinin hem Kaz Dağları’ndaki turizmini hem de bölgedeki sağlık turizmini artıracağını dile getirdi. Fidan konuşmalarına devam etti:

‘’Balıkesir’de deniz turizmi de var. Ayrıca Kaz Dağları’ndan dolayı doğa turizmi de mevcut. Bu bölgede ekoturizm ve sağlık turizmini de geliştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ben bu projeye gönüllü olarak destek veriyorum. Hem bilime hem turizme ve hem yöre halkına fayda sağlamak için mücadele ediyoruz.’’


Son Güncelleme: 18.06.2020 16:04
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