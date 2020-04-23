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Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan aşı açıklaması! Yarın deneyler başlıyor

Koronavirüs salgını için aşı çalışmalarına devam eden Prof. Dr. Ercüment Ovalı, önemli bir açıklamada bulundu. Ovalı, açıklamasında tedavide kullanılacak olan aşının yarın hayvanlar üzerinde deneylere başlanacağını duyurdu.

23 Nisan 2020 Perşembe 19:00
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan aşı açıklaması! Yarın deneyler başlıyor

Yeni tip koronavirüs salgınının aşı ve tedavi üzerine yaptığı çalışmalar ile gündeme gelen Prof. Dr Ercüment Ovalı, üzerinde çalıştıkları aşı çalışmalarıyla ilgili yeni açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Kovid-19 a karşı 2 farklı aşı üretildiğini ve aşıların laboratuvar kısmını tamamladıklarını duyurdu.

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, tedavi için başlattıkları çalışmalar ile ilgili daha önce 23 Nisan tarihine dikkat çekmişti. Bugün beklenilen haberi veren Prof. Ovalı, paylaşımında "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun! Covid-19'a karşı 2 farklı aşı üretiminin laboratuvar kısmını tamamladık. Sıra hayvan deneylerinde." notunu yayınladı.

Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan aşı açıklaması! Yarın deneyler başlıyor

Prof. Dr. Ovalı, paylaşımında ayrıca "Son 1 aydır gece gündüz çalışarak 6 proje 4 ürün ve 3 makale çıkaran kahramanlarıma teşekkür ediyorum. Canım ülkem artık Covid-19 a karşı aşı geliştirebilen az sayıdaki ülkeler arasında." ifadelerini de kullanarak yaptığı paylaşımda deneylerin başarısız olma ihtimalina ilişkin ise “Pek çok bilimsel araştırmanın başına geldiği gibi, hayvan deneylerinde ya da sonrasında istenmeyen bir etki ile karşılaşabiliriz, bu durumda yine laboratuvara girer, yine çalışırız” dedi.

AŞI GÖRÜNTÜLERİNİ TWİTTER’DAN PAYLAŞTI

Prof. Dr. Ercümen Ovalı, geçtiğimiz günlerde koronavirüs salgınına karşı etkili olduğunu savunduğu bir ilacın adını vererek gündem olmuştu. Çalışmaları için 23 Nisan tarihini işaret eden Ovalı, bugün de virüse karşı geliştirdikleri aşının etkisini gösteren bir görüntüyü Twitter hesabından paylaştı.

Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan aşı açıklaması! Yarın deneyler başlıyor

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