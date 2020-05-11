Prof. Dr. Osman Müftüoğlu:'Bu virüs sıcağı sevmiyor'

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu Hürriyet'te bugün kalema aldığı yazısında normalleşme sürecinin başlamasıyla beraber güzel ve heyecanladıran iki haber verdi.Müftüoğlu vaka rakamlarının düşüşe geçtiğini ve bu virüsün sıcağı sevmediğini belirtti.

İşte Müftüoğlu'nun yazısının ilgili kısmı:

Rehavete kapılmayacağınızı, ipin ucunu bırakıp 'sürece MİM koyma kararınızı' sürdüreceğinizi, 'mesafe, izolasyon, maske' konularında taviz vermeyeceğinizi düşünerek haftaya size iki güzel haber duyurarak başlıyoruz...

BİR NOT: SİZE İKİ İYİ HABERİM VAR

Rehavete kapılmayacağınızı, ipin ucunu bırakıp 'sürece MİM koyma kararınızı' sürdüreceğinizi, 'mesafe, izolasyon, maske' konularında taviz vermeyeceğinizi düşünerek haftaya size iki güzel haber duyurarak başlıyoruz...

İYİ HABER 1: RAKAMLAR DÜŞÜYOR

Son birkaç gündür salgın rakamları bize 'Önünüz açık!' diyor. Günlük hasta sayımız yavaş da olsa düşüyor, vaka artış hızımız da yeni hasta sayımız da bugüne kadar ulaştığımız en düşük rakamları gösteriyor. Günlük vaka artış oranımız '1.1'i gördü. İyileşen hasta sayımız her gün artıyor. Aktif hasta rakamlarımız 40 binlerin altını zorluyor. Kısacası gidişimiz iyi.

İyi yoldayız. Yeter ki rehavete kapılmayalım, yeter ki tedbiri elden bırakmayalım.

İYİ HABER 2: BU VİRÜS SICAĞI SEVMİYOR

Haber kanalı Sputnik'ten gelen şu bilgi de iç rahatlatıcı: Rusya İnsan Sağlığı Kurumu, yeni tip korona virüsün 30 derecenin üzerindeki hava koşullarında bulaşıcı aktivitesini kaybettiğini açıklamış. Aynı açıklamada 'güneş ışınları ile düşük nem oranının da virüse güç kaybettirdiğinin' altı çizilmiş...

Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2020, 09:32