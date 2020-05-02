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Profesör, koronavirüsün mutasyonuna karşı uyardı!

Korona virüs salgın hastalığının dünyada periyodik olarak 2003, 2012 ve 2019-2020 tarihleri arasında görüldüğü ve eğer aşı bulunmaz ise virüsün mutasyona uğrayarak tekrar 2028-2030 yıllarında karşımıza çıkacağı Prof. Dr. Orhan Yıldız, tarafından açıklandı.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 16:52
Profesör, koronavirüsün mutasyonuna karşı uyardı!

Tüm dünya genelinde koronavirüs salgını ile ilgili aşı geliştirme çalışmaları devam ederken Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Orhan Yıldız'dan korkutucu bir açıklama geldi. Kovid-19'un her yıl atak yapan bir virüs olmadığını belirten Prof. Dr. Yıldız, aşı bulunmadığı takdirde yaklaşık 8-10 yıl sonra yeniden görülme olasılığının yüksek olduğunu söyledi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı olan ve aynı zamanda Klinik Mikrobiyoloji Ana Dalı Başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Orhan Yıldız, koronavirüsünün 1960'lı yıllarda bulunmuş olan bir hastalık olduğunu sadece şekil değiştirerek günümüzde tekrar görüldüğünü söyleyerek virüsün şimdilerde insanlara bulaştığını ve öldürücü bir duruma geldiğini kaydederek konuşmasına şöyle devam etti:

"Koronavirüsünün öldürücü özelliğini yitirmesini beklememeliyiz. Ortaya çıkan durum bir mutasyondur. Koronavirüs önceden sadece hayvanlarda görülürken şimdi insanlarda görülmeye başlamıştır. Bu da virüsün geliştiğini gösterir. Koronavirüs, SARS ve MERS virüslerine oranla her yıl atak yapmıyor. 8-10 yılda bir atak yapması söz konusudur. 2028'e ne olacak kestirmek zor. Virüs daha mı ölümcül olacak, daha mı çok yayılacak bilemiyoruz. Bunu belirleyecek tek şey insanoğlunun aşı geliştirmesidir. Önümüzde 8-10 yıl kadar bir dönem var. Pandemide kullanılabilecek aşı pek mümkün gözükmüyor. Şu an koronavirüs pandemisi sönmek üzere ve aşının geliştirilmesi 1,5 yılı bulacaktır. Bir sonraki pandemi için elimizde yeni silahların olması lazım. Çalışmalar 8-10 yıl içerisinde tamamlanırsa korkacağımız noktadan uzaklaşır" 


Bilim insanları ve uzamnaların bundan sonraki durumla ilgili 'Artık dünya eskisi gibi olmayacak' ifadesini tekrar hatırlatan Prof. Dr. Yıldız, bundan sonraki yaşamın nasıl olacağını aktarırken, "Ülkeden ülkeye seyahatler zorlaşacak. Pek çok enfeksiyon var. El yıkamadığımız, aşı korkumuz yüzünden insanlığın başına bela olmuştur. Koronavirüs dünyada 2003, 2012 ve 2019-2020 tarihleri arasında görüldü. 2028-2030 yılları arasında aşı geliştirilmez ise koronavirüsün bir başka mutasyonu ile karşı karşıya kalacağız. Koronavirüs bittikten sonra sosyal mesafeyi koruma, kalabalık fobisi gelişmesi ve el hijyeni konularına çok dikkat edilmesi lazım" ifadelerine yer verdi.

SIRT AĞRISI VE KOKU KAYBI KORONAVİRÜS BELİRTİSİDİR!

Yeni tip koronavirüsünün bilinen belirtilerinin yanı sıra sırt ağrısı ve koku kaybının koronavirüs hastalarında sıklıkla görüldüğünü belirten Prof. Dr. Osman Yıldız "Koronavirüs her hastada aynı belirtiyi göstermez. Biz 400'e yakın koronavirüslü hasta gördük. Bu çok önemli bir tecrübe. Solunum sistemi şikayeti, öksürük, burun akıntısını genelde gelen hastalarda görülen semptomların başında geliyor. Ama son dönemlerde gelen hastaların en çok şikayet ettiği durumlardan birisi sırt ağrısı oldu. Bele, kalçaya vuran şiddetli ağrılara neden olan sırt ağrısı ile karşılaştık. Hastalarda ani koku kaybı da koronavirüs belirtilerinden birisi oluyor. Özellikle genç ve çocuk hastalarda tek şikayet ishal olabiliyor. En nadir görülen belirtilerden birisi de cilt döküntüsüdür" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
AşıKoronavirüsMutasyon
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