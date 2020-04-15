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Profesör Tayar uyardı! Temizlikte kullanılan kimyasallara dikkat, ölümcül olabilir

Koronavirüsünden korunmak için evlerde kullanılan temizlik ürünleri ve ilaçları içerdikleri kimyasallarla birlikte bir silaha dönüşebiliyorlar. Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar, söz konusu kimyasal maddeler hakkında uyarıda bulunarak ölümcül sonuçlardan kaçınmak için dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

15 Nisan 2020 Çarşamba 21:27
Profesör Tayar uyardı! Temizlikte kullanılan kimyasallara dikkat, ölümcül olabilir

Türkiye'de görülen yeni tip koronavirüsü salgınından korunmak için uzmanlar en iyi korunma yolu olarak temizliği önerirken, temizlik malzmelerini ve ilaçları içerisinde bulunan kimyasallar ölümcül sonuçlarda doğrubiliyor. Konuyla ilgili uzman görüşü alınmasıyla birlikte duruma açıklık getiren Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar, koronavirüse karşı yapılan temizliklerde kullanılan çamaşır suyu ve tuz ruhu gibi kimyasalların karıştırılarak kullanılması halinde ortaya çıkan gazlar insanı ölüme kadar götürebileceğini belirtti.

Koornavirüsü salgına karşı temizliğin önemini vurgulayarak açıklama yapan Prof. Dr. Mustafa Tayar, evde kimyasal maddeler kullanılarak yapılan temizliklerde doğru bilinen yanlışları anlatırken bir kova suya bir çay bardağı çamaşır suyunun yeteceğini söyledi ve çamaşır suyunun başka hiçbir temizlik maddesiyle karıştırılmaması gerektiği konusunda da özellikle kadınları uyardı. 

Evlerde uygulanan temizlik ve dezenfeksiyona mutlaka dikkat etmemiz gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Mustafa Tayar, “Şu anda dünyanın kabul ettiği, corona virüs ile mücadelede etkin bir dezenfektan madde var. Ucuz ve hemen temin edilecek bir malzeme, o da çamaşır suyu. Çamaşır suyukullanırken öncelikle etiket okur yazarı olmayı tavsiye ediyorum. Çamaşır sularının üzerinde, yüzde kaç etken madde olduğu etiketlerin üzerinde yazıyor. Diğer bir konu ise nelere dikkat etmemiz gerektiği. Çamaşır suyunun ideal şekilde kullanımı, üretildikten 3 ay içerisinde kullanın." diye konuştu.

Temizlik yapılan yüzeye uygulanan çamaşır suyunun en az 10 dakika etki etmesini beklememiz gerektiğini belirten Tayar, açıklamasına şöyle devam etti:

“Virüsü öldürmesi için 10-15 dakikalık bir zamana ihtiyaç var. Ortamın havalandırılması da çok önemli. Ortam havalandırılıp temizlik yapan kişinin oradan uzaklaşması gerekir. Bu ortama özellikle evcil hayvanların ve küçük çocukların girmesine izin verilmemeli. Çamaşır suyu yalnızlığı sever. Yanına hiçbir şey istemez. O yüzden daha etkin olsun diye yanına bir de tuz ruhu koyduğunuz zaman, ortaya çıkan gaz alerjik reaksiyonları tetikleyebilir. Kronik akciğer rahatsızlıkları varsa bunları tetikleyecektir. Bu gazlar bir insanı ölüme kadar götürebilir. Hele bu günlerde, hepimizin Türkiye'de bol miktarda çamaşır suyu kullandığı, temizlik ve dezenfeksiyon yapmaya çalıştığı bu sırada, çamaşır suyunu tek başına, abartıya kaçmadan kullanalım” 

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