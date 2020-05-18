Propolis ve çörek otu ile bağışıklık sistemini güçlendirmenin yolları

Son yıllarda bilimsel araştırmalar sonucunda insanlar atarfından da sıklıkla uygulanan "aralıklı açlık" programının sağlık ve özellikle bağışıklık sisteminin desteklenmesinde önemli rol oynadığı ortaya çıktı. Uygulanan aralıklı oruçla birlikte vücutta biriken ve bağışıklık sistemini olumsuz etkileyen toksinlerin uzaklaştırılabilmesi mümkün olabiliyor. Herkesin merak ettiği 'oruç bağışıklık istemine zarar verir mi?' sorusunun yanıtı da böylelikle açığa çıkmış oluyor. Yani oruç gerekli besinlerin alınması ile birlikte bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz etkisi bulunmuyor.

Koronavirüs salgınına karşıda en önemli silahlarımızdan biri olan bağışıklık sistemini gerekli besinlerin alınması ile güçlendirebileceğimiz gibi propolis ve çörekotu tüketerekte destek sağlayabailiriz. Uzmanlar, özellikle oruç tutanların sahurda ve iftarda propolisin tercihen portakal suyuna katılarak içmeyi öneriyorlar.

Propolisin vücutta ödeme yol açan moleküllerin salımını bastırdığı, bağışıklık sistemi için yararlı olan moleküllerin salgılanmasını sağladığı bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır. Bu bakımdan Kovid-19 salgınında en çok korkulan 'sitokin fırtınası' (bağışıklık sistemi tarafından aşırı sitokin üretilmesi) gibi bir risk söz konusu olmuyor. Bununla ilgili en önemli durum doğru propolisi seçmek oluyor. Alkol içermeyen, suda tamamen çözünen, saf ve sudan oluşan standardize propolisin tercih edilmesi gerekiyor. Diğer taraftan; Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) propilen glikolün günlük kullanım miktarının kilogram başına 25 miligramla sınırlandırıldığını açıkladı.

Bağışıklık sistemini desteklemek için uzmanlar bir diğer öneri olaraktohumu sunuyorlar. Çörek otu kullanılmadan önce toz edilip bir çay kaşığı alınarak 1 tatlı kaşığı kestane balıyla karıştırılıp içilmesiyle birlikte kan değerlerinin hızla düzeldiği görülmüştür. Fakat çörek otu demir bakımından zengin olduğundan Akdeniz Anemisi gibi demir metabolizması olan hastaların kullanırken daha dikkatli olmaları hatta hiç kullanmamaları gherekir.

RAMAZAN AYINDA BESLENME

İftar yemeğinden hemen sonra mide asidini artırıcı, yağ yakılmasını hızlandırıcı, şeker metabolizmasını düzenleyici destek ürünleri kullanılması gerekir. Mesela; bal, zencefil, biberiye, tarçın, karabiber, limon karışımının iftardan sonra kullanılması yenilen besinlerin hızla yakılmasını sağlamaya ve dolayısıyla yatarken hazımsızlık sorunlarının giderilmesine yardımcı olabilir. Ancak bu uygulamanın etkisi yenilen besin ve miktarına göre değişlik gösterebilir.

Sahurda ise reçel gibi kan şekerini yükseltecek ürünler tüketmek yerine glisemi indeksi düşük olan narenciye balı, çam balı tercih edebilirsiniz. Bal taşıdığı polifenoller nedeniyle vücutta birçok fonksiyon üzerinde olumlu katkı sağlarken sahurda bir çay kaşığı arı poleni toz edilip yoğurtla tüketimek oldukça fayda sağlayacaktır. Bilimsel araştırmalar arı poleninin (güvenilir kaynaktan olmalı ve içerisine doğrudan bitki poleni ilave edilmemiş olmalı) bir insanın sağlıklı yaşaması için gerekli tüm protein, karbonhidrat, vitamin ve mineralleri dengeli bir oranda taşıdığını ortaya koymaktadır.

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 00:21