Referans Laboratuvarı'nda başlatılan virüs izolasyonunda büyük başarı

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) izolasyonu ile ilgili yaklaşık 1 ay önce başlatılan çalışmalar sonucunda ilk aşamada 18 SARS-COV-2 virüs olmak üzere şu an 39 virüs elde edildi. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne bağlı Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarlarında gerçekleştirilen çalışmalara Biyolojik Ürünler Dairesi Başkanlığı'da destek verirken Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili detaylı açıklamalarda da bulundu.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kılıç, söz konusu çalışmalar ve klinik numunelerden elde edilen virüslerin izolasyon aşamaları hakkında yaptığı açıklamada, "İlk aşamada 18 SARS-COV-2 virüs olmak üzere şu an 39 virüs elde edildi. Virüs izolasyonu aşı, anti-serum, ilaç ve vücut dışı tanı kitlerinin geliştirilmesi için antijen sağlayacak. Ekibimizle biz virüsü izole ettik ve sonrasında tanımlamaları gerçekleştirildi. Ayrıca bir hastadan numune aldık ve virüsün tüm genom dizilimini çıkardık. Asya ve Avrupa'daki klinik tablo farklılığı, bilim insanlarınca virüsün mutasyon geçirdiği yönünde yorumlandı. Bu amaçla, pozitif olgulardan Ulusal Moleküler Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarı'nda tüm genom dizilimi çalışmalarını başlattık. Bu kapsamda, ilk veri analiz edildi" diye konuştu.

Virüsün tüm genom dizilimini çıkardıklarını vurgulayan Kılıç, "Bu, virüsündir. Bu araştırmalar için çok değerlidir. Bu genom dizilimini, yurt dışında bu verilerin toplandığı özel bir siteye yükledik." ifadelerini kullanarak şöyle devam etti:

"Asya ve Avrupa'daki klinik tablo farklılığı, bilim insanlarınca virüsün mutasyon geçirdiği yönünde yorumlandı. Bu amaçla, pozitif olgulardan Ulusal Moleküler Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarı'nda tüm genom dizilimi çalışmalarını başlattık. Bu kapsamda ilk veri analiz edildi. Genetik kodu çıkarılmış olan virüs incelenerek, herhangi bir değişiklik olup olmadığına bakıldı ve sonrasında da mutasyona uğrayıp uğramadığını araştırıyoruz. Bu da tedavi planlamasında hayati öneme sahip bir durumdur. Aşı çalışmaları için virüsün epitel hücrelerine tutulmasına bir protein söz konusu. Ayrıca Türkiye'de bir ilk olarak virüsün hücreye bağlanmasını sağlayan yapıyı belirledik. Bu proteinin hücre içine girmesini sağlayan virüsün yüzeyinde bulunan spike protenlerinde r-kombinat olarak elde ettik."

Diğer taraftan; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada, "Aşı çalışmaları için öncelikle başarılması gereken, virüsün izole edilmesiydi. İki bilim adamımız bunu başarmış durumdalar. Erciyes Üniversitesi’nden Prof. Dr. Aykut Özdarendeli hocamızı, Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Aykut Özkul hocamızı halkımız adına kutluyorum" ifadelerinin ardından, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, "Bundan sonraki süreçte ilaç geliştirme, aşı geliştirme gibi adımların atılabileceği bir gerçektir. Virüsün izole edilmesi bunlara zemin oluşturuyor. Biz araştırmalarımıza gömüldü. Şu an virüs izole edildi, bunun için yüksek teknolojili laboratuvarlar gerekiyor, yoğun çalışmalar gerekiyor. Arkadaşlarımız böyle bir laboratuvarda cumartesi ve pazar da dahil çalışmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Erciyes Üniversitesi Araştırma Üniversitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada ise şu bilgilere yer verildi: "Sağlık Bakanlığına bağlı TÜSEB tarafından Covid-19’a karşı aşı geliştirilmesiyle ilgili Stratejik Ar-Ge Projesi Hazırlama daveti alan Erciyes Üniversitesinden Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibi, Covid-19 pozitif bir hastadan alınan örnekten Biyogüvenlik Seviye 3 (BSL-3) şartlarında hastalığa yol açan SARS-CoV-2 virüsünü hücre kültür sisteminde üretmeyi başardı."