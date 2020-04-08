İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
93225
ALTIN
359.380
DOLAR
6.7629
STERLİN
8.4035
EURO
7.3503

Referans Laboratuvarı'nda başlatılan virüs izolasyonunda büyük başarı

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne bağlı Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarlarında koronavirüs izolasyonu ile ilgili başlatılan çalışmalar başarıyla sonuçlandı. Bu çalışmalara ayrıca Biyolojik Ürünler Dairesi Başkanlığı'da destek verdi.

08 Nisan 2020 Çarşamba 21:09
Referans Laboratuvarı'nda başlatılan virüs izolasyonunda büyük başarı

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) izolasyonu ile ilgili yaklaşık 1 ay önce başlatılan çalışmalar sonucunda ilk aşamada 18 SARS-COV-2 virüs olmak üzere şu an 39 virüs elde edildi. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne bağlı Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarlarında gerçekleştirilen çalışmalara Biyolojik Ürünler Dairesi Başkanlığı'da destek verirken Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili detaylı açıklamalarda da bulundu.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kılıç, söz konusu çalışmalar ve klinik numunelerden elde edilen virüslerin izolasyon aşamaları hakkında yaptığı açıklamada, "İlk aşamada 18 SARS-COV-2 virüs olmak üzere şu an 39 virüs elde edildi. Virüs izolasyonu aşı, anti-serum, ilaç ve vücut dışı tanı kitlerinin geliştirilmesi için antijen sağlayacak. Ekibimizle biz virüsü izole ettik ve sonrasında tanımlamaları gerçekleştirildi. Ayrıca bir hastadan numune aldık ve virüsün tüm genom dizilimini çıkardık. Asya ve Avrupa'daki klinik tablo farklılığı, bilim insanlarınca virüsün mutasyon geçirdiği yönünde yorumlandı. Bu amaçla, pozitif olgulardan Ulusal Moleküler Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarı'nda tüm genom dizilimi çalışmalarını başlattık. Bu kapsamda, ilk veri analiz edildi" diye konuştu.

Virüsün tüm genom dizilimini çıkardıklarını vurgulayan Kılıç, "Bu, virüsün parmak izidir. Bu araştırmalar için çok değerlidir. Bu genom dizilimini, yurt dışında bu verilerin toplandığı özel bir siteye yükledik." ifadelerini kullanarak şöyle devam etti:

"Asya ve Avrupa'daki klinik tablo farklılığı, bilim insanlarınca virüsün mutasyon geçirdiği yönünde yorumlandı. Bu amaçla, pozitif olgulardan Ulusal Moleküler Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarı'nda tüm genom dizilimi çalışmalarını başlattık. Bu kapsamda ilk veri analiz edildi. Genetik kodu çıkarılmış olan virüs incelenerek, herhangi bir değişiklik olup olmadığına bakıldı ve sonrasında da mutasyona uğrayıp uğramadığını araştırıyoruz. Bu da tedavi planlamasında hayati öneme sahip bir durumdur. Aşı çalışmaları için virüsün epitel hücrelerine tutulmasına bir protein söz konusu. Ayrıca Türkiye'de bir ilk olarak virüsün hücreye bağlanmasını sağlayan yapıyı belirledik. Bu proteinin hücre içine girmesini sağlayan virüsün yüzeyinde bulunan spike protenlerinde r-kombinat olarak elde ettik."

Diğer taraftan; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada, "Aşı çalışmaları için öncelikle başarılması gereken, virüsün izole edilmesiydi. İki bilim adamımız bunu başarmış durumdalar. Erciyes Üniversitesi’nden Prof. Dr. Aykut Özdarendeli hocamızı, Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Aykut Özkul hocamızı halkımız adına kutluyorum" ifadelerinin ardından, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, "Bundan sonraki süreçte ilaç geliştirme, aşı geliştirme gibi adımların atılabileceği bir gerçektir. Virüsün izole edilmesi bunlara zemin oluşturuyor. Biz araştırmalarımıza gömüldü. Şu an virüs izole edildi, bunun için yüksek teknolojili laboratuvarlar gerekiyor, yoğun çalışmalar gerekiyor. Arkadaşlarımız böyle bir laboratuvarda cumartesi ve pazar da dahil çalışmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Erciyes Üniversitesi Araştırma Üniversitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada ise şu bilgilere yer verildi: "Sağlık Bakanlığına bağlı TÜSEB tarafından Covid-19’a karşı aşı geliştirilmesiyle ilgili Stratejik Ar-Ge Projesi Hazırlama daveti alan Erciyes Üniversitesinden Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibi, Covid-19 pozitif bir hastadan alınan örnekten Biyogüvenlik Seviye 3 (BSL-3) şartlarında hastalığa yol açan SARS-CoV-2 virüsünü hücre kültür sisteminde üretmeyi başardı."

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıKoronavirüsüParmak IziIzoleReferans Laboratuvar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Siyah maskeler ne kadar sağlıklı? Siyah maske kullanmak koronavirüsten korur mu?
Siyah maskeler ne kadar sağlıklı? Siyah maske kullanmak koronavirüsten korur mu?
Genelge yayınlandı! İsteyen sağlıkçının ataması İstanbul'a yapılacak
Genelge yayınlandı! İsteyen sağlıkçının ataması İstanbul'a yapılacak
Yoğun bakımda Kovid-19 tedavisi gören müzisyenden ağlatan not!
Yoğun bakımda Kovid-19 tedavisi gören müzisyenden ağlatan not!
Bilim Kurulu üyesinden 3 haftaya dikkat uyarısı! Virüsün biteceği tarih buna bağlı
Bilim Kurulu üyesinden 3 haftaya dikkat uyarısı! Virüsün biteceği tarih buna bağlı
EPTT Avm adrese teslim ücretsiz maske başvuru formu
EPTT Avm adrese teslim ücretsiz maske başvuru formu
Koronavirüsünün insan hücrelerindeki yayılışı mikroskopla görüntülendi
Koronavirüsünün insan hücrelerindeki yayılışı mikroskopla görüntülendi

Popüler Haberler

Bankalardan peşinatsız konut kredisi nasıl alınır?
Aşk 101 konusu nedir, oyuncuları kimler? Aşk 101 ne zaman başlıyor? Aşk 1010 1. bölüm fragmanı
Survivor 39.Bölüm fragmanı 7 Nisan Salı 2020
İş Bankası ihtiyaç, taşıt, konut kredisi ve kredi kartı taksitlerini 3 ay erteleme şartları ve faizi ne kadar?
Yurt Dışında Çalışmak için Katar İş İlanları! 2020 Yurt Dışı İş İlanları
Recep İvedik 6 Netflix'te ne zaman yayınlanacak? Netflix Recep İvedik 6 yayın tarihi
TRT1 Zinde Kal Sunucusu Psikolog kimdir?
Koronavirüs salgını ile iş yeri ve konut kira ödemeleri ile ilgili hangi kararlar alındı? Konut kiraları ertelendi mi?
10 Bin TL Temel İhtiyaç Desteği kredisi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Milyonlar bekliyor!
Malefiz ne demektir? Malefiz kelime anlamı nedir?
Bimde 7 Nisan Salı 2020 kampanyalı indirimli ürünler
Malefiz filminin oyuncuları ve konusu nedir? Malefiz filmi fragmanı
Türkiye geneli il il koronavirüs vaka sayısı! Korona virüs ülke geneli son durum bilgileri!
Bimde 10 Nisan – 17 Nisan 2020 aktüel indirimli ürünler kampanya kataloğu
Maske satışı yasak mı? Maske satışı yasağı kararı kimleri kapsıyor?
2020 Af Yasasında son durum ne? Mahkumlar ne zaman tahliye edilmeye başlayacak?
Rüyada ölmüş birini görmenin anlamı nedir? Ölen birini görmenin tabiri
Doya Doya Moda yarışmacısı Nadire Arslan kimdir?
PTT’den sipariş edilen ücretsiz maskeler ne zaman dağıtılmaya başlayacak, kimler bedava maske alabilir?
Kıvanç Tatlıtuğ Çukurda mı rol alacak? Kıvanç Tatlıtuğ Çukur dizisinde oynayacak mı, diziye mi giriyor?
İBB Halk süt yardımı başvuru şartları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.